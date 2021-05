Şahinbey Belediyesi’nden Gazze’ye 5 tam donanımlı ambulans

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği, Türk Kızılayı ve Şahinbey Belediyesi koordinasyonunda çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanya kapsamında daha önce Şahinbey Belediyesi Meclis Toplantısı’nda Gazze’ye gönderilecek 5 tam donanımlı ambulans için de protokol imzalandı. Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen kampanyaya Gaziantep Valisi Davut Gül, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve çok sayıda kan bağışı gönüllüsü katıldı.

“Kızılay’a sadece bir gün değil yıl boyunca destek vermeliyiz”

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, hayat ve hastalıkların devam ettiğini söyledi. Bu hastalıklar için de kan ihtiyacının Kızılay aracılığıyla temin edildiğini belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu. Vali Gül, “Bu anlamda da verdiğimiz her bir katkı birilerine can olacak. Belki de en yakınlarınızın sıkıntıdan kurtulmasına vesile olacak. Bu tür organizasyonların önemi başımıza gelmeden çok anlaşılmıyor. Ancak bir yakınımızın kan ihtiyacı olduğunda elimizden gelen her şeyi yaptığımızı biliyorum. Burada yapacağımız kan bağışları gerekli olduğunda herhangi bir paniğe kapılmadan stokta olan kanlar olacak. Dolayısıyla Kızılay’a sadece bugün değil, yıl boyunda destek vermek gerekiyor. Kızılay milletimizin yüz akı. Dünyanın her tarafında Türk Bayrağı’nı dalgalandırıyorlar” dedi.

“Kan bağışı yapan 100 kişiye bisiklet hediye edilecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da, Kovid-19 sürecinde kan bağışı ve stoklarında azalma yaşandığına dikkati çekti. Tahmazoğlu, bağışçı sayısının artırılması gerektiğini ifade ederek, göreve geldikleri günden beri 12. kan bağışı kampanyasını düzenlediklerini kaydetti. Kampanyalarla insanlarım kan bağışı yapmaya teşvik ettiklerini belirten Tahmazoğlu, “Herkesin alakası oldukça fazla. Mesele vatani milletse gerisi teferruat. Bu anlayışla “vatan için can, millet için kan veririz” sloganıyla meydana toplandık. Alanda 185 tane belediye personeli, 156 tana Kızılay’ımızın görevlileri ve diğer kurumlarımız destek veriyorlar. Hedefimiz yine yeni bir rekor kırarak Gaziantep’imizin, Kızılay’ımızın kan ihtiyacını karşılamak. Bugüne kadar toplamda 17 bin 751 ünite kan toplandı. Bugün inşallah bu sayıyı 20 binin üzerine çıkarmak istiyoruz. Küçük de bir teşvik yapalım istedik. 100 tane bisiklet getirdik, kan bağışı yapanlar arasında kura çekçeğiz, 100 tana hayırseverimize de bir teşekkür babında bisiklet hediye edeceğiz” diye konuştu.

Tahmazoğlu, Gazze’ye 3 milyon 750 bin lira değerinde bağışlanan ambulanslara ilişkin ise şunları söyledi: “Terör devleti İsrail’in kardeş belediyemiz Gazze’ye çok büyük saldırıları oluyor. Çok büyük zulümler yapılıyor. Daha önce oraya çeşitli yardımlarımız olmuştu. Kızılay Genel Başkanımız, Gazze’nin 5 tane tam donanımlı ambulans ihtiyacı olduğunu söyledi. Biz de meclis kararımızı aldık, protokolümüzü imzalayıp, öğleden sonra hemen aktaracağız.”

“Yıllık 3 milyon ünite kan toplanıyor”

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise yine rekora imza atmak, insanlık ve hayır için Gaziantep’te olduklarını aktardı. Kınık, Kızılay olarak her gün yaklaşık 8-9 bin ünite kan toplamaları gerektiğini ifade ederek, “Ülkemizde yılda yaklaşık 3 milyon ünite kan topluyoruz ve her bir ünite kanı 3 parçaya ayırıyoruz, eritrosit, trombosit ve plazma olarak. Ve her bağışlanan bir ünite kan 3 kişiye can oluyor. Yani yaklaşık 9 milyon insana, hastaya şifa oluyor. Burada her bağışlanan bir ünite kan için de doğaya bir fidan dikiyoruz. Dolaysıyla bugün hem kan vereceğiz hem de doğaya binlerce fidan da dikmiş ve bağışlamış olacağız. Kan fabrikalarda ve tesislerde üretilemeyen ancak bir insanın bir insana verirse hayata tutunabilecekleri bir organ. İnsan insana muhtaç. Ve hepimiz potansiyel olarak bu kana ihtiyaç duyabiliriz. Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerde yatan ve özellikle ağır vakalarda aşırı bağışlık reaksiyonu olarak gelişen ve kan nakli ihtiyacı duyulan durumlar söz konusu oluyor. Bu hastalarımıza kanların acilen yetiştirilmesi gerekiyor. Kızılay olarak Türkiye’nin 300 noktasında bu kanı kıymetli bağışçılarımızdan alıyoruz, testlerini yaptıktan sonra Türkiye’nin 81 ilindeki bin 564 hastaneye ulaştırıyoruz. Bunu her gün gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede sivil toplumun farkında lığı, kan bağısının öneminin farkındalığı çok çok önemli. Dolaysıyla bu etkinlikler buna da vesile oluyor. Meydanda kadın bağışçılarımızı gördüm. Kadın bağışçılarına ayrıca teşekkür ediyorum çünkü kadın bağışçı oranımız Türkiye genelinde yüzde 14’lerde. Bu oran çok düşük. Dolaysıyla toplumun yarısının kadın olduğunu düşündüğümüzde toplumun yarısından mahrum bir şekilde hareket ediyoruz. Kadınları kan bağışında ön saflarda görmek ve düzenli bağışçı olarak görmek çok çok kıymetli” ifadelerini kullandı.

Kınık, normal kan bağışının yanında Kovid-19 hastaları için plazma bağışlarının da çok önemli olduğunu bildirerek, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Onların da hayata tutunmaları için Kovid-19 hastalığını geçirmiş insanların vereceği plazma bağışları çok önemli. Şimdiye kadar yaklaşık 150 bin Kovid-19 hastasına bu plazmalar nakledildi. Ve gerçekten dünyadaki ölüm oranlarına bakıldığında Türkiye’deki ölüm oranın daha az olması bu büyük başarıya bağlı. Kovid-19 hastalığını yeni atlamış ve Kovıd-19 İmmün Plazma verebilecek 100 hastaya plazma bağısı teklif ettiğimizde 92’si kabul etti. Bu çok büyük bir oran. Kök hücre bağısı çağrısında da bulunan Kınık, “Bugün yaklaşık 800 bin bankamızda kök hücre bağışçımız var. Bu rakamı milyonların üzerine çıkartmak arzusundayız. 2016’dan bu yana 4 bine yakın eşleşme oldu. Bu da çok kıymetli. Gerek kan, gerek aferez, gerek trombosit gerek plazma gerekse kök hücre bağışlarımız çok kıymetli. Kan bağısı kampanyasına katkı veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Kan bağısı, düzenli kan bağısı çok önemli. Bunun her gün devam etmesi gerekiyor. Mayıs ayının basından itibaren Filistin topraklarında devam etmekte olan zulme duyarsız kalmayan tüm bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Filistin’de özellikle acil sağlık hizmetleri noktasında çok ihtiyaç var. Gazze’de neredeyse Marmara depreminin yıktığı kadar bina yıkıldı. Şuan 75 bin insan evsiz ve alt yapılar vuruldu. İçme suyu şebekeleri vuruldu. Sanayisi tesisleri, tarım alanları, sera alanları vuruldu. Çok ciddi bir hasar var. Hastanelerde 2 bin civarında yaralı insan var ve hastanelerde enerji yok. Filistinli kardeşlerimiz bu anlamda yardımlarımıza muhtaç. “Filistin Yaralı, Uzat Elini” kampanyamız kapsamında hemen ilk dakikadan itibaren belediyelerimiz, valiliklerimiz, kaymakamlıklarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz harekete geçtiler. Şuanda yaklaşık 100 milyon liralık acil yardım paketini Filistin’e ulaştırmaya çalışıyoruz.”