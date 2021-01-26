Şahinbey OSB’ye talep patladı bin 680 firma başvurdu

GAZİANTEP - Gaziantep Valisi Davut Gül, 17 milyon m2 alana kurulacak Şahinbey OSB için bin 680 firmanın başvurduğunu, planlanandan 13 kat fazla talep geldiğini belirtti. Gül, “Gaziantep’in müteşebbis ruhu bizi yanıltmadı. Bu süreci hep birlikte en kısa sürede tamamlayıp şehrimizin önünü açacağız. Gaziantep üretiyor Türkiye büyüyor” dedi.

GSO Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep’in üreten ve ihracat yapan bir şehir olduğunu, bunun sonucunda da yeni yapılacak OSB’ye talebin yoğun olduğunu söyledi. Ünverdi, “Gaziantep üreten bir şehir. Bunun için de alt yapısı kuvvetli olan Gaziantep tercih ediliyor. Gaziantep İskenderun liman arasındaki bağlantı yolunun programa alınması bizleri mutlu etti. Bu yol bizim için önemli. Yol hem Doğu Anadolu hem de Güneydoğu Anadolu’yu limanla buluşturan bir güzergah. Bu açıdan buraya yatırım yapan sanayicilerimizin önünü açacak” diye konuştu.

“Gaziantep istihdam kendidir”

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep’in Türkiye’nin parlayan yıldızı olduğunu belirterek şunları söyledi: “Şehrimiz adına sevindirici bir durum. Bu kadar müteşebbisin bir arada bulunduğu başka bir şehir yok. Gelişmemiz ve kalkınmamız için hükümetimizin bu şehre önem vermesi gerektiğinin en güzel kanıtı. İnşallah bu normal zamanda yatırım haline gelir, istihdam artar ve Gaziantep yine Türkiye’nin parlayan yıldızı olmaya devam eder. Böyle bir yatırım Türkiye’nin hiçbir yerinde yok.”

OSB Başkanı Cengiz Şimşek, gelen taleplerin yatırım açısından kendilerini sevindirdiğini belirterek, şöyle konuştu: “Gelen talepler bizleri çok mutlu etti. Uzun vadeli bir proje olunca bu kadar talebin olması doğal. Sanayicilik öyle alıp verme ile olmuyor. 3-5 yıllık talepler var. Gaziantepli yatırım yapıyor. 2020 yılı bizim açımızdan iyi geçti. 2021 daha iyi olacağına inanıyoruz. Yapılacak olan alandan 13 kat daha fazla talep geldi.”