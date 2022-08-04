“Sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri tarımın geleceğini tehdit ediyor”

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - İnsanların en temel ihtiyaçlarından olan gıda ürünlerinin üretiminin artırılması için sürdürülebilir tarım uygulamalarının doğru ve etkili bir şekilde uygulanması büyük önem taşıyor. Nüfus artışı ile gıda ihtiyacının giderek arttığı bu dönemde, insan sağlığını korumak ve birim alandan yüksek verimlilik elde etmek için tarımsal faaliyetlerde üreticilerin bilinçlendirilmesi en temel konular arasında yer alıyor. Koruma Klor Alkali Tarım Departmanı Teknik Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Gökhan Baştuğ, yeni tarım alanlarının açılamaması, mevcut tarımsal alanların gittikçe azalması ve toprak verimliliğinin düşmesi, küresel iklim değişikliği, dünya nüfusunun halen artması gibi sebeplerin yeterli gıda temin edilmesinde problemlere neden olduğunu belirtti.

“Birim alandan yüksek verim elde etmek için de verimli çeşit seçimi, dengeli sulama ve gübreleme yanında en önemli husus olarak hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele gelmektedir” diyen Gökhan Baştuğ, “Söz konusu etmenlerle mücadelede pek çok yöntem bilinse de bitki koruma ürünleri kullanılmadığında yüzde 70-80’lere yakın verim kayıpları oluşabilmektedir. Bu kayıpların önlenmesindeki başarıların yanında, bitki koruma ürünlerinin doğru ve sürdürülebilir kullanımı da son derece önemlidir. Nitekim bitki koruma ürünlerinin öneri ve tavsiye dışı kullanımları pratikte gıdalarda kalıntı, zararlı organizmalarda direnç ve çevredeki hedef dışı organizmalarda istenmeyen yan etkiler gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmektedir” ifadesini kullandı.

“Ülkenin vergi kaybına ve haksız rekabete yol açıyor”

Çiftçilerin bitki koruma ürünü kullanımlarında dikkat etmeleri gereken ilk hususun sadece ruhsatlı bitki koruma ürünlerinin, ruhsatlı olduğu kültür bitkisi ve etmene karşı kullanılması olduğunu belirten Baştuğ, bu ürünlerin doğru zamanda kullanılması gerektiğinin altını çizdi. Son zamanlarda sahte, kaçak ve ruhsatsız bitki koruma ürünlerinin sıklıkla tespit edildiğini vurgulayan Baştuğ, bu ürünlerin içeriklerinin kontrol edilememesinden dolayı hem ürün kaybının yaşandığı hem de insan sağlığına olumsuz etkileri bulunduğunu belirtti. Baştuğ, “Sahte ve kaçak bitki koruma ürünleri kayıt dışı kazanç sebebiyle ülkenin vergi kaybına ve haksız rekabete yol açmaktadır. Bu ürünlerde hedef etmenler kontrol edilemediği için ürün kayıplarına ya da fitotoksik etki nedeniyle ürünlerin tamamen kaybedilmesi durumlarıyla karşılaşılmaktadır. Tüm bunların yanı sıra yasak aktif maddelerin kalıntıları nedeniyle hem ürünlerin ihracatında problemler yaşanmakta hem de insan sağlığında önemli sorunlar ortaya çıkmaktadır” diye konuştu.





4 ayda 1.150 ton yasadışı ve sahte ürün ele geçirildi

Sahte ve kaçak bitki koruma ürünlerine yönelik sadece ülkemizde değil dünya genelinde de mücadele verildiğini söyleyen Baştuğ, “Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM) Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığımız tarafından güvenlik güçlerimizin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonlarda birçok ilde tonlarca sahte ürün yakalanmıştır. Bu konu sadece ülkemizde değil, dünya genelinde önemlidir. Bu konudaki son örnek, Europol tarafından koordine edilen Silver Axe VII isimli operasyondur. Söz konusu operasyon ile Ocak-Nisan 2022 tarihleri arasında 31 ülkenin kolluk kuvvetlerinin katılımıyla 10 tutuklama gerçekleştirilmiş ve bin 150 ton yasadışı-sahte pestisit ele geçirilmiştir. Sahte ve kaçak pestisitlerle mücadele hem sağlığımız hem de çiftçilerimizin emeklerinin korunması adına büyük önem taşımaktadır. Çiftçilerimiz, zarara uğramamak için sadece bakanlıkça yetkilendirilmiş güvenilir bayilerden alışveriş yapmalı ve şüphe duydukları ürünleri şirketlerimize ve bakanlığımızın il-ilçe tarım teşkilatlarına bildirmelidirler” dedi.