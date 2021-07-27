‘Şaka’ ile yola çıkan Kuser Tarım, yatırıma doymuyor

Eray ŞEN

HATAY - Hataylı çiftçi, sanayici ve tüccarların ‘şaka’ ile başlayan işbirliği, beş ortaklı şirkete dönüşerek, yeni yatırımları beraberinde getirdi. Geçen yıl çırçır tesisini devreye alan şirket, yeşil zeytin ve nar ekşisi fabrikası için de çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin kuruluş öyküsünü anlatan Kuser Tarım Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şeniz Melek, beş ortaklı girişim fikrinin, yıllar önce bir grup iş insanı ile birlikte zeytincilik faaliyetlerini incelemek amacıyla gittikleri İspanya gezisinde ortaya çıktığını söyledi.

İspanya’ya KOSGEB ve Antakya Sanayi ve Ticaret Odası önderliğinde, Antakya’daki zeytin üreticileri, sanayiciler ve tüccarlar ile birlikte gittiklerini anlatan Melek, “Gezi süresince, bu ülkedeki zeytin üretim süreçlerini görme şansımız oldu. Oradaki şirket modelini şaka yoluyla biz de kuralım diye konuşuyor ve birbirimize ‘şen ortaklar’ diye hitap ediyorduk. Şakayla karışık konuşmalarımız gerçeğe dönüştü ve döndükten sonra beş ortak işe başlama kararı aldık” dedi.

Şirketin temellerini 2013 yılında attıklarını ve tarımsal sanayide çeşitli yatırımlar yaptıklarını bildiren Melek, faaliyet alanlarını zeytin, zeytinyağı, nar ekşisi ve çırçır fabrikası olarak sıraladı. Melek, “Şu anda işletmemiz bünyesinde 560 metrekare kapalı alanda yağ sıkım tesisimiz, 480 metrekare paketleme tesisimiz, 880 metrekare üzerinde 500 ton zeytin saklama ve paketleme yapılabilen salamura tesisimiz var. Ayrıca ortak olduğumuz bir çırçır işletmesi bulunuyor. Altınözü ilçesi Hacıpaşa mevkiinde çırçır fabrikası eksikliği vardı, yaklaşık 12 milyon liralık yatırımla 2020 yılında Altınözü’ndeki tek çırçır fabrikası olan bu tesisi kurduk” bilgisini verdi.

Enek OSB’de 2 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz

Yeni yatırım hazırlıklarına da değinen Melek, şöyle devam etti: “20 bin metrekarelik toplam alanımızın 5 bin metrekaresinde Kuser Tarım’ın faaliyetleri, 5 bin metrekarede çırçır fabrikası var, kalan alanda da yeni yatırımlar hayata geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi soğuk hava deposu olacak, inşaat ruhsatını aldık. Güneş panelleriyle birlikte yaklaşık 3 milyon Euro tutarında bir yatırım olacak. Ayrıca, Altınözü Enek Organize Sanayi Bölgesi’nde 10 dönümde, 2 milyon dolar yatırımla ‘yeşil zeytin tesisi’ kuracağız. Nar ekşisi tesisi için çalışmalarımız devam ediyor ve gerçek nar ekşisi üreteceğiz, sosunu değil.”

Melek, üretim kapasiteleri hakkında da şu bilgileri verdi: Zeytinyağında iki sıkım makinemiz var, günlük 120’şer tondan 240 ton zeytin sıkma kapasitesine sahibiz. Sezonda ortalama 90 gün çalışıyor. Geçen sene 2 bin 500 ton zeytin çalıştık, bunun yüzde 60 – 70’i ihracata gidiyor, kalanı iç piyasada perakende ve toptan olarak satışa sunuluyor. Zeytinyağında ihracat oranımız yüzde 25. Nar ekşisinde de ihracat oranı yarı yarıya” dedi. Avrupa, Amerika, Ortadoğu’ya ihracat yatıklarını belirten Melek, “Rusya ve Uzakdoğu pazarlarına da açılmayı hedefliyoruz” dedi.