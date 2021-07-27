Şakalak’ın Konya’da ürettiği makineler ABD’de tohum ekiyor

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde 45 yılı aşkın süredir faaliyetlerini sürdüren Şakalak Tarım Makineleri, yıllık 15 bin makine üretiyor. Şakalak Tarım Makineleri Genel Müdürü Mustafa Genç, firmalarının ekim makineleri ve toprak işleme aletleri üretimi yaptığını söyledi. Üretim grubunda yer alan anıza ekim mibzerinin yanı sıra toprak işleme aletlerinin de son yıllarda ilgi gördüğünü ifade eden Genç, COVID-19 salgınının etkisine rağmen geçen yılı yoğun üretimle geçirdiklerini kaydetti. Genç, kentte tarıma dayalı sanayinin gelişmesiyle sektörün dünyaya güçlü şekilde açıldığını anlatarak, “2020 yılı, pandemi olmasına rağmen talebin oldukça fazla olduğu bir yıldı. 20 ülkeye ihracatımız var. Çevre ülkelere ciddi oranda ihracatımız var ve bu pazarlarda büyük potansiyel görüyoruz. Bazı Avrupa ülkelerine fason üretim de yapıyoruz. Güney Amerika'dan ciddi oranda talep alıyoruz. Sebze ekim makinelerinde yoğun talep alıyoruz. ABD topraklarında ürettiğimiz makinelerle tohum ekiliyor. ABD'ye yılda 150'nin üzerinde mibzer gönderiyoruz. Bu pazardaki etkinliğimiz her geçen yıl artıyor" diye konuştu.

Çiftçiden aldığı geri bildirimle ürün geliştiriyor

Şirketin 300 kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Genç, "Üretimimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Üç grup makine içerisinde 50'ye yakın çeşit ürünü imal ediyoruz. Üretim teknolojisinde Ar-Ge'ye yaptığımız yatırım ve tecrübemizle sektörde yerimiz belli bir noktada. Ar-Ge konusunda sürekli çalışıyoruz. Üniversiteden de destek alıyoruz. Çiftçilerden geri bildirim de alarak ürün geliştiriyoruz" diye konuştu.