Sakarya ASKON, öğrencilerle ticaret köprüsü kuracak

Takip Et

SAKARYA - ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz, Başkan Vekili Halil Erol ile birlikte DÜNYA’nın Sakarya Bürosunu ziyaret ederek Bölge Temsilcisi Hasan Coşkun’a yeni dönemde yapmayı planladıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Pandemi sürecini iyi değerlendirerek yeni bir yol haritası belirlediklerini anlatan Tumbaz, şube ziyaretlerinin haricinde Sakarya üniversitelerindeki yabancı öğrencilerle de toplantılar yaparak, yeni ihracat alanları oluşturmayı planladıklarını söyledi.

Ticaret köprüleri

Sakarya üniversitelerindeki yabancı uyruklu öğrencileri önemli bir insan kaynağı olarak gördüklerini belirten Tumbaz; “Yeni bir çalışma daha başlattık ve bu kapsamda Sakarya’da öğrenim gören 8 bine yakın yabancı uyruklu öğrenci varlığını faydaya dönüştürmek istiyoruz. Türkçeyi de bilen bu öğrenciler aynı zamanda bir kültür elçileri Sakarya için. Üyelerimizle bu öğrencileri buluşturup yeni ticaret köprüleri kuracağız.” şeklinde konuştu.

Tumbaz, bugüne kadar yabancı öğrencilerle yaptıkları toplantılar sonrasında 20-25 öğrencinin firmalarda stajyer olarak istihdam edilmeye başlandığını da ifade ederek; “Bu etkinliği her ay düzenlemeyi planlıyoruz. Her toplantıyı da yeni öğrencilerle yapacağız. Üyelerimizle bu öğrencileri buluşturup yeni ticaret köprüleri oluşturarak her üyemizi ihracat yapar hale getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

İlk ülke gezisi İran’a

Engin Tumbaz, 2022’de ihracata yönelik hayata geçirmeyi planladıkları diğer projeleri ile ilgili olarak ise şu bilgileri verdi: “Pandemi sürecinde yeni planlarımızı oluşturmuştuk zaten. Gaziantep şubesi ile başladığımız üye buluşmaları sayesinde üyelerimize yeni ticaret alanları açmaya çalışıyoruz. Antalya’da ASKON Antalya şubesi üyeleri ile çalıştay yaptık. Daha sonra 30 üyemizle birlikte Konya ASKON şubesine iş gezisi düzenledik. Önümüzdeki günlerde İzmir palanımız var. Daha sonra Denizli ile devam edecek. Yurt dışı iş gezilerini de önemsiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılında en az 2 ülkeye iş gezisi planlıyoruz. İlki İran ve sonrasında Özbekistan veya Azerbaycan. Ayrıca üyelerimize dış ticaret eğitimi de vereceğiz. İlk başlarda 8-9 tane üyemiz ihracat yaparken bugün 20 civarında üyemiz ihracat yapar duruma geldi. Üyelerimizin şu anda yüzde 25’i ihracat yapıyor, hedefiniz en az yüzde 50. Sadece ürün ihracatı değil hizmet ihracatı da gündemimizde yer alıyor.”