Sakarya DOMİOSB’de arsa tahsislerine başlandı

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB’de (DOMİOSB) yatırım yapacak kuruluşlara arsa tahsislerine başlandı. Bu kapsamda birinci etaptaki ilk ön tahsis sözleşmesi Rota Teknik firması ile yapıldı. Birinci etapta altyapı çalışmaları biten alanlarda ilk firma yatırımlarına ise nisandan sonra başlanacak.

Altyapı çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten DOMİOSB Başkanı Turgay Çelik, birinci etabın altyapısının tamamının ekime kadar bitirileceğini söyledi. Birinci etap altyapı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da ikinci etabın planlarının yapıldığını aktaran Çelik, makine ve savunma sanayinin önde gelen firmalarının yatırım yapacağı bölgenin aynı zamanda galeri sistem altyapısı, eğitim birimleri ve sosyal donatıları ile de Türkiye’de örnek olacak şekilde projelendirildiğini söyledi.

Rota Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Şemsettin Işıl ise şunları söyledi: “İstanbul’da yer kalmayınca en uygun yer olarak Sakarya’yı gördük ve doru bir adım attığımızı düşünüyorum. DOMİOSB’de ilk etapta 10 bin metrekare alanda yatırım planlıyoruz, daha sonraki süreçlerde ilave yatırımlarımız olacak. Burada Hidrolik ve pnomatik güç üniteleri, elektronik devre elemanları üretimi yapacağız. İlk etapta 100-140 civarı bir istihdam planlıyoruz.”