Sakarya, ekim ayında rekor ihracat gerçekleştirdi

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı güncel dış ticaret verileri ile ilgili olarak bir değerlendirme yapan Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası başkanı A.Akgün Altuğ, 2021’in en yüksek aylık ihracat rakamını yakalayan Sakarya’nın Ekim ayı ile birlikte 10 aylık dönemde toplamda 4.58 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek geçen yılın ilk 10 ayına göre yüzde 18’lik artış başarısı da gösterdiğini söyledi.

“Ekim ayında da en çok ihracat yapan 7’inci il olduk” diyen Altuğ şöyle devam etti: “İhracatımıza baktığımızda hem aylık hem de yıllık bazda yaklaşık yüzde 90’ını otomotiv ve yan sanayii sektörü karşılıyor. Bunu da sırasıyla demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayii ve kimyevi maddeler izliyor. Sakarya menşeili ürünleri en çok tercih eden ülkelerin başında Birleşik Krallık gelirken bunu Fransa, Almanya, İspanya ve Polonya gibi büyük Avrupa ülkeleri izliyor.”