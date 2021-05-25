Sakarya, endüstri için kenevir üretimini artırıyor

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyes i, geçen yıl başladığı endüstriyel kenevir üretimini artırıyor. Endüstriyel kenevir üretimi nedeniyle saha çalışmasına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, ekim için Arifiye’de bulunan atıl durumdaki 350 dekar alanın bu amaçla değerlendirildiğini belirterek, “Sakarya’nın verimli topraklarının bir karışı dahi atıl durumda olmamalı ve üretimdeki yerini almalı. Kağıt, tekstil, çözünebilir plastikler, inşaat malzemeleri, sağlıklı gıda ve yakıt dahil olmak üzere binlerce kullanım alanına sahip endüstriyel kenevir ekimi ülkemizin önünü açacak çok önemli bir proje” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak ilk kez geçen yıl Alancuma’da atıl durumda bulunan 100 dekarlık alanda gerçekleştirdikleri endüstriyel kenevir ekiminden yüksek verim aldıklarını ifade eden Yüce, “Boyları 4 metreye ulaşan kenevirlerden yağ, kenevir sabunu, yastık ve halı üretimleri gerçekleştirdik. Bu sonuçların hemen ardından üretimi ve hasadı kolay olan endüstriyel kenevirin üretim alanını genişletmek için çalışmalarımızı başlattık. Arifiye ilçemizde atıl durumda bulunan 350 dekarlık alanı ikinci üretim sezonunu başlatacağımız alan olarak belirledik ve ekim çalışmalarına başladık” bilgisini verdi.

Ata tohumları da toprakla buluştu

Diğer taraftan Ata Tohum Ekim Projesi kapsamında; Sakarya Büyükşehir Belediyesi genel sekreteri Mustafa Ak, genel sekreter yardımcısı Bedrullah Erçin, Adapazarı Ziraat Odası başkanı Ercan Ateş, daire başkanları ve personellerin eşlik ettiği Karakamış’ta bulunan alanda tohumların dikim çalışmalarına da katılan başkan Ekrem Yüce, ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Kültürel mirasın yapı taşlarından olan 10 çeşit Ata tohumunu toprakla buluşturduklarını belirten başkan Yüce, “Her gün tükettiğimiz ürünlerin tohumlarına sahip çıkmak bizim birinci görevimiz” dedi.

Ata tohumların korunması, çoğaltılması, sürdürülebilirliğinin sağlanması için bir çalışma başlattıklarını dile getiren Yüce şöyle devam etti: “Bütün alanlarda olduğu gibi tarımsal alanlarda da projelere büyük önem veriyoruz. Teknolojik gelişmelerin ışığında çok farklı uygulamalar olsa da en temel nokta elbette tohum. Her gün tükettiğimiz ürünlerin tohumlarının orijinallerini üreterek emanetimize sahip çıkıyoruz.”

“Tarımda potansiyelimizi geliştirmeye çalışıyoruz”

Sakarya’nın sahip olduğu ekolojik avantajları ile Türkiye tarımında önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren Ekrem Yüce, “Neredeyse her çeşit ürünün yetiştirilebildiği, her ürünün ihtiyacı olan minerallere sahip topraklarımız mevcut. Sağlıklı ve güvenilir gıdalarla beslenme imkânı oluşturmak ve ata mirası olan yerli tohumların yörede ekimini yaygınlaştırmaya yönelik projelerimiz ile tarım potansiyelimizi geliştirmeye, ürün çeşitliliğini artırmaya gayret ediyoruz. Domates, salatalık, fasulye, bamya, patlıcan, balkabağı, karpuz ve kavun fidelerini toprakla buluşturarak zirai mücadele yapmadan üretim yapılmasına öncülük edeceğiz. Bu ürünleri verimli şekilde üreterek, atalarımızın emanetine sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.