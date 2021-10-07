Sakarya, eylül ayı ihracatını artırdı, sıralamada geriledi

Hasan COŞKUN



Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, ilin ihracatını değerlendirdi. İhracatta yaşanan sert düşüşlerin sebebi olan küresel çip krizinin yeni yıl itibariyle hafiflemesinin beklendiğini ifade eden Altuğ, şunları dile getirdi: “Sakarya, Eylül ayı ihracatında geçtiğimiz aya göre yüzde 45’lik bir toparlanma yükselişi göstermiştir. Ancak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaşanan yüzde 32’lik ve 2019 yılına göre yüzde 17’lik düşüşü sadece pandemi kaynaklı bir hareket olarak değerlendiremeyiz. Ancak kök nedeni pandemi olan çip krizinin ihracatta, özellikle otomotiv ihracatında salgın sebebinden daha ciddi bir düşüşe neden olduğunu görüyoruz. 2022 yılının ilk yarısına kadar bu krizin aşılacağın bekliyoruz. Bu bağlamda Sakarya en çok ihracat yapan iller sıralamasında 7. sıradaki yerini geçici olarak 8. olarak devam ettirecektir.”