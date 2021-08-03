Sakarya ihracat artışını sürdürüyor

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya’nın 2021 Temmuz ayında, ihracatçı iller sıralamasının ilk 28 şehri arasında ihracatını önceki aya oranla yükselten tek il olduğunu söyleyen Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Akgün Altuğ, 2021 yılının 7 aylık toplam ihracatının yüzde 28 oranında artışla 2 milyar 951 milyon dolara ulaştığını kaydetti. Altuğ, 2021 Temmuz ayında 367 milyon 31 bin dolar ihracat gerçekleştiren Sakarya’nın geçtiğimiz aya göre yüzde 8’lik bir artış başarısı göstererek ihracatçı iller arasındaki 7’inci sırasını koruduğunu söyledi.



İlk 28 il arasında tek

Altuğ, Sakarya ekonomisinin talep, üretim ve ihracat açısında dengeli bir büyüme sergilediğine de dikkat çekerek, şunları dile getirdi: “Sakarya dünya için üretmeye, büyümeye ve gelişmeye devam ediyor. Küresel ticaret rekabetinin daha da arttığı, dünyanın büyük ekonomilerinin büyüme yüzdelerini pozitif yönde ilerlettiği dönemde şehrimiz üreticisi de büyüme trendinde geri kalmıyor. Sakarya Temmuz ayında, 367 milyon 31 bin dolar ihracat performansı göstererek geçtiğimiz aya oranla yüzde 8’lik artış başarısı yakaladı ve son 2 aydır süren telafi edilebilir düşüşleri de sonlandırmış oldu. 2021 yılının ilk 7 aylık döneminde ise 2 milyar 951 milyon dolarlık net ihracat performansı göstererek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 28’i aşan bir performans sergiledi. Ayrıca 9 günlük kurban bayramı tatilinin olduğu bu ay içerisinde bile ihracatçı iller listesinin ilk 28 şehri arasında yükseliş gösteren tek il olmak bizleri gururlandırmıştır. Şehrimiz ekonomisi talep, üretim ve ihracat açısında dengeli bir büyüme sergiliyor. İhracat yapan firmalarımız gün geçtikçe artarken aynı zamanda yurtiçi piyasada da etkinliğimiz genişliyor. Ekonomimizin sürdürülebilir temeller üzerinde yükselmesi için OSB projelerimiz hayat bulmaya, yeni yatırımcılarımızın da Sakarya’ya ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Üretimi benimsemiş olan Sakarya iş dünyası yüksek katma değer yaratarak ülkemiz ekonomisinin gelişiminde başrollerden biri olmaya devam edecek.”