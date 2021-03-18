Sakarya, ihracatçılar birliği kurulması için harekete geçti

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde şehir ve ülke gündemine ilişkin görüş ve önerilerin konuşulduğu ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşları toplantısında dile getirilen Sakarya merkezli ihracatçılar birliğinin kurulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılacak. Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Estonya İş Konseyi Başkanı Engin Tumbaz tarafından yürütülen çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılması hedefleniyor.

İhracat hedefi 10 milyar dolar



Konu ile ilgili bilgi veren Engin Tumbaz, ‘Doğu Marmara İhracatçılar Birliği’ ismi ile Sakarya merkezli bölgesel bir ihracatçılar birliğinin kurulmasının planlandığını söyledi. Bu konuda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın önderliğinde MÜSİAD Sakarya Şubesi, Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SASİAD), ASKON Sakarya Şubesi, Sakarya Genç Girişimciler ve İşadamları Derneği (SAKARYAGİAD), Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB), Ekonomi Ticaret Derneği ve Üretim Ticaret Kurulu Derneği gibi kentin ekonomi tabanlı derneklerinin de desteği ile çalışmalara başladıklarını ifade eden Tumbaz, Sakarya merkezli kurulacak Doğu Marmara İhracatçılar Birliği’nin aynı zamanda Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası’nın koyduğu ‘ihracatta ilk 5 hedefi’ne ulaşmasına da önemli katkı sağlayacağını belirtti. Engin Tumbaz, Sakarya’nın yıllık 4,5 milyar dolarlık ihracatı ile Türkiye’de önemli bir paya sahip olduğuna da dikkat çekerek, şunları söyledi: “İlimizdeki 560 ihracatçı firma 150 civarında farklı ülkeye ihracat yapıyor. Sakarya’nın 4,5 milyar dolar olan yıllık ihracatı aslında daha fazla. Çünkü birçok ihracat ürünü Sakarya gümrüğünden yapılmadığı için diğer sektörel ihracatçı birliklerinin kayıtlarında yer alıyor. Kurmayı planladığımız İhracatçılar Birliği ile 560 olan ihracatçı sayımızı 1000’e, 4,5 milyar dolar olan yıllık ihracatımızı da 10 milyar dolar seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz.”



“İhracatçımıza yerinde hizmet ve destek verilecek”



Sakarya’nın hem gelişen ve büyüyen, hem de yeni yatırım çeken bir il olduğuna da dikkat çeken Engin Tumbaz, “Sakarya ayva üretiminde Türkiye’de yüzde 65’lik bir paya sahip. Bu oran süs bitkiciliğinde yüzde 36, fındıkta yüzde 20, otomotivde yüzde 25, su ve hayvan ürünlerinde yaklaşık yüzde 12. Süs bitkiciliğinde yüzde 36’lık bir paya sahibiz ama ihracatın tamamı Akdeniz İhracatçıları Birliği’nden yapılıyor” diye konuştu.

Sakarya’nın süs bitkileri ihracatının Akdeniz İhracatçıları Birliği’nin rakamları içinde göründüğünü dile getiren Tumbaz, “Dolayısıyla Sakarya olarak zirvede olduğumuz sektörler var ve bunun sayısı daha da artacak. Çünkü Sakarya hem gelişen ve büyüyen ve hem de yeni yatırım çeken bir il” dedi. Bu yüzden Sakarya merkezli kurulacak birliğin Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bilecik ve Düzce illerini de kapsayacak şekilde bölgesel olması gerektiğini belirtti. Tumbaz, şöyle devam etti: “Bu birliğin Sakarya merkezli olması aynı zamanda Sakarya’ya ciddi bir prestij katacak. Ayrıca ihracat yapmak isteyen ihracatçılarımıza yerinde hizmet ve destek sağlanacağı için ihracatçı sayımız da artacak. İhracatçılarımız Uludağ İhracatçılar Birliği, İstanbul, Ankara veya Akdeniz İhracatçılar Birliği’ne gitmeye zaman harcamayacak ve bu illerden yapılan ihracat rakamları da ilimizin ihracat rakamlarına yansıyacak.”