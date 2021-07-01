Sakarya MÜSİAD başkanlığına İsmail Filizfidanoğlu seçildi

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın da katıldığı Sakarya şubesinin 19’uncu olağan genel kurulu yapıldı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Talip Kuriş, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Ak Parti İl Başkanı Yunus Tever, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, MÜSİAD üyeleri ve davetlilerin katılımıyla dernek merkezinde yapılan genel kurulda MÜSİAD’da 10 ve 20 yılını dolduran üyelere de plaket takdim edildi.

Genel kurulda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, MÜSİAD’ın Türkiye’de 89 noktada, dünya genelinde ise 95 ülkede 295 noktada faaliyet gösteren gerek yurt içinde gerekse yurt dışındaki yaygınlığıyla dünyada nadir sermaye güçlerinden biri olduğunu ifade etti.

Kaan, 11 bin 700’e yakın üyesi ve 61 bin şirketi ile şehirlerin gelişmesine katkı sağlamaya çaba gösterdiklerini de dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “Şehir ekonomilerinin geliştirilmesi projesini aslında Türkiye’nin yeni yatırım politikası belirlemesinde bir yol haritası olarak görüyoruz. Salgın sonrası artık yeni bir iktisadi düzene ve kurallara geçeceğimiz açık. Bizler artık gelişimin ve büyümenin yeni modellerini yani yeni dünya düzeninin yeni iş geliştirme modellerini takip etmek durumundayız. Ülkemizin her şehrinin kendine münhasır değerlerini çok iyi anlatması gerekmektedir. Gelecekte devletler değil, şehirler, şehir ekonomileri yarışacak. Bu nedenle bölgesel ve kentsel ekonomilerin yani şehir ekonomilerinin oluşturulması esastır. Böylece kendi kendine yeten ve kendi varlıklarını değere dönüştürebilmiş kentlerimiz olacak. Şehirlerin markalaşması ve mevcut varlıkların değere dönüşmesi yani illerin değerlerinin artırılması önem ifade edecek.”.

MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ise, MÜSİAD’ın kurulduğu günden bu yana şehirlerin ve ülkenin kalkınması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, daha çok üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Genel kurul sonunda yapılan seçimlerde ise MÜSİAD Sakarya Şubesi’nin yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: İsmail Filizfidanoğlu (Başkan), Ahmet Mahmut Karaca, Ahmet Cihan, Ali Koç, Eyüp Talha Kocacık, Ertuğrul Kurşun, Gökhan Erkan, Gökhan Tiryaki, Kadir Ahmet Tecelli, Muharrem Gülçe, Mustafa Bektaş, Mustafa Tanrıkulu, Osman Eminler, Vedat Ender Tuna, Enes Boz.