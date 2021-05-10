Sakarya’da 30 milyon liralık GES yatırımı için ihaleye çıkılıyor

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Karaman’da 55 bin metrekare alanda hayata geçirilecek güneş enerjisi santrali (GES) projesi için ihaleye çıkılıyor. 30 milyon liralık yatırımla yıllık 8,15 GW elektrik enerjisi üretiminin hedeflendiği GES ihalesi 26 Mayıs Çarşamba günü yapılacak. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan yönelişin giderek hızlandığını ifade ederek, yıllık 4 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye sahip olacak GES projesi ile Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) bünyesinde faaliyet gösteren tesislerin elektriğinin karşılanacağını söyledi. Yüce, ihalenin ardından yüklenici firmaya yer tesliminin yapılacağını ve kurulum çalışmalarının başlatılacağını dile getirdi.

Türkiye’de yenilenebilir enerji üretimi için önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade eden Yüce, şunları söyledi: “Şehrimiz de gerek iklim koşulları gerekse doğanın sunduğu imkanlarla yüksek bir yenilenebilir enerji potansiyeline sahip. Bu zenginliği değerlendirmek, enerji üretiminde daha dinamik bir süreç oluşturmak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kamuda elektrik bağımlılığını en aza düşürmeyi, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla tasarruf sağlamayı, ülkenin milli enerji politikalarına katkı sunmayı hedefliyoruz.”