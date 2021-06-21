Sakarya’da 300 baş kapasiteli manda tesisi kurulacak  

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, belediye desteğiyle kurulan Sakarya Manda Yetiştiricileri Birliği’nin genel kurulunda yaptığı konuşmada Sakarya’da hayvancılığa ivme kazandıracak modern bir manda tesisi kuracaklarını söyledi. Belediye desteğiyle kurulan Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’nin ilk genel kuruluna katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Abalı Mahallesi’nde kuracakları modern manda tesisinin küçük ölçekli işletmelerin ekonomisine de önemli katkı sunacağını söyledi.

Mozzarella peyniri ve kaymak üretilecek

Projenin Sakarya’da hayvancılığa ivme kazandıracağını söyleyen Başkan Yüce şöyle konuştu: “Sakarya’da hayvan sayısını artırmak ve üretimimizi güçlendirmek için Büyükşehir öncülüğünde Sakarya Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği’ni kurduk. Adapazarı Abalı’da 52 bin 720 metrekarelik bir alanda 300 baş manda kapasiteli modern bir tesis kuruyoruz. Tesis içerisinde yer alacak süt işleme merkezinde üreticilerimizin ürettiği sütler, mozzarella peyniri ve manda kaymağına dönüştürülerek iç ve dış piyasaya sunulacak. Birliğimizin ve kuracağımız birlikte hareket etme ruhunun şehrimizdeki mandacılık çalışmalarına ve hayvancılığa yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum.”

Sakarya’da 2 bin olan manda sayısını artırarak hayvancılık faaliyetlerine hız kazandıracaklarını söyleyen Yüce, “Manda kuvvetli yapısı, zahmetsiz beslenme yapısıyla üretimi tercih edilen bir hayvan. Eti ve sütünün yanında kuvveti sebebiyle çeki hayvanı olarak da kullanılıyor. Sakarya’da uzun yıllar manda yetiştiriciliği yapılsa da son dönemde, ülkede olduğu gibi epey geri plana düştü. Bugün itibariyle şehrimizde bulunan mandaların sayısı 2 bine ulaşmış durumda. Bu sayı birlik kurmak için yeterli. Ancak hayvancılık ve üretim için oldukça az. Yapacağımız çalışmalarla sayıyı artırıp üretime hız vereceğiz” açıklamasını yaptı.