Sakarya’da 500 dönümlük alanda tarım 4.0 uygulamaları yapılacak  

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarımsal kalkınmasına katkı sunmak için başlattığı Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesini hızlandırdı. Erenler ilçesi Alancuma Mahallesi’nde bulunan 500 dönüm arazi üzerinde başlatılan proje kapsamında, Türkiye’de bir ilk olan ıslah modeli uygulamaya alındı. UTÇEM projesi kapsamında 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan ve Sakarya Nehri için tehdit oluşturan çöplük alan ıslah edilerek tarım faaliyetlerine kazandırılacak.

Proje alanında 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan 548 dekarlık arazi, üzeri toprakla örtülerek tarım faaliyetlerine kazandırılacak. Şehrin merkezinde kötü bir görüntü oluşturan çöplük alanda yapılan bu çalışmayla, bölge sınırındaki Sakarya Nehri’nin kirlenmesi de önlenecek. Atıkların bulunduğu alan önümüzdeki günlerde 200 bin metreküp toprakla kapatılacak. Atıkların bulunduğu arazi, ıslah işlemlerinin ardından ağaçlandırılacak. UTÇEM projesinin bu bölümüne tarım meslek lisesi, konferans, eğitim salonları ve sosyal alanlar inşa edilecek. Fidan dikiminin yapılacağı arazide 25 tür ve 65 çeşit olmak üzere toplamda 15 bin 147 adet meyve fidanı dikilecek.

UTÇEM projesi kapsamında toplamda 500 dönümlük arazi üzerinde Tarım 4.0 (Akıllı Tarım Uygulamaları) uygulanacak. Alan üzerinde ayrıca bioçeşitlilik müzesi, sera, botanik bahçe, açık hava tiyatrosu, uygulamalı eğitim veren bir labirent, tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesi, at haraları ve özel köpek eğitim alanı da yer alacak.