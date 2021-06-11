Sakarya’da nitelikli iş gücü kariyer merkezi ile karşılanacak

Hasan COŞKUN



SAKARYA - İşletmelere iş garantili ve nitelikli insan kaynakları yetiştirmeyi amaçlayan Sakarya Makina Topluluğu (SAMATO) Kariyer Merkezi projesinin protokolü imzalandı. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Makina İmalatçıları Birliği (SAMİB) Başkanı Günay Güneş ve Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (DOMİOSB) Başkanı Turgay Çelik tarafından imzalanan protokol kapsamında SAMATO Kariyer Merkezi’nde firmaların aradığı nitelikte iş tecrübesi kazandırılmış personeller yetiştirilecek.

Kaynak, elektrik-elektronik, cnc kullanımı, hidrolik ve pnömatik sistemler, dış ticaret, muhasebe ve pazarlama olmak üzere ihtiyaç duyulan başlıklarda planlanan eğitimler SAMİB hizmet binasında oluşturulan sınıfta, Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin laboratuvarları ile işletmelerin üretim departmanlarında uygulamalı olarak verilecek. Sakarya Makina İmalatçıları Birliği Kurucu Başkanı Metin Kar’ın kurucusu olduğu SAMATO Kariyer Merkezi’nde verilmeye başlanan eğitimler, sanayiden gelen taleplere göre çeşitlendirilecek ve sürekli olacak.

Proje, üniversite-sanayi işbirliğine örnek olacak

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Sarıbıyık, SAMİB ile uzun zamandır birlikte çalıştıklarını belirterek, üniversite- sanayi işbirliğinin güzel bir örneği olan bu proje ile iş dünyasına nitelikli insan kazandırılacağını söyledi. Sakarya Üniversitesi Rektörü Savaşan ise SAMATO Kariyer Merkezi projesinin, üniversite-sanayi işbirliğinin sahada uygulanması ve kısa sürede yüksek değerde sonuç veren verimli bir proje olduğunu söyledi.

SAMİB Saşkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi Günay Güneş, meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve fakültelerde daha ziyade teorik eğitimler verildiğini ifade etti. Güneş, “Yeni mezunlarımızın tecrübe kazanmaları ve işletmelere adaptasyon süreci bir yılı buluyor. SAMATO Kariyer Merkezi’nde konsantre eğitimler ve konsantre bilgilendirmelerle hap niteliğinde eğitimden geçen arkadaşlarımız adaptasyon süreçlerini sorunsuz çözmüş ve tecrübe kazanmış olarak işletmelerde çalışmaya başlayacaklar” şeklinde konuştu.

Zamanla tüm OSB’lere hizmet verecek

DOMİOSB Başkanı ve Sakarya TSO Meclis Üyesi Turgay Çelik ise, ilk etapta DOMİOSB’deki firmaların ihtiyaç duyacağı yetişmiş iş gücünü karşılamak amacıyla atılan bu adımın önemli bir projeye dönüştüğünü belirterek SAMATO Kariyer Merkezi’nin zamanla diğer OSB’lerdeki işletmelerin de nitelikli insan kaynakları ihtiyacını karşılayabileceğini söyledi.

SAMİB Kurucu Başkanı, Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve SAMATO Kariyer Merkezi projesinin lideri Metin Kar, merkezin makine sektörü dışındaki sektörler için de önemli bir misyon üstlendiğini belirtti. Kar şunları söyledi: “Makine sektöründe deneyimli personel bulmakta zorlanınca kendi personelimizi yetiştirmek üzere harekete geçtik ve SAMATO Kariyer Merkezi’ni kurduk. SAMATO Kariyer Merkezi’nde öğretmenlerimiz, üniversite hocalarımız ile işletmelerimizin yönetici ve uzmanları tarafından meslek liseleri veya üniversitelerimizin değişik bölümlerinden mezun olan öğrencilerimize iş tecrübesi ve iş ortamına adaptasyon kazandırmak amacıyla hızlandırılmış eğitimler veriyoruz. Bu proje sürekli tekrarlanan ve sürekli yaşayan bir okul projesi olacak.”