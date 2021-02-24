Sakarya'da normalleşme için topyekun mücadele verilecek

SAKARYA - Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, borsalar, sanayici ve iş adamları dernekleri ile diğer sivil toplum kuruluşları Sakarya TSO’da buluştu. Altuğ, toplantıda, normalleşmede yeni uygulama modeline ilişkin Sakarya halkının alacağı önlemlerin artık daha da önemli olduğunu söyleyerek, “Virüs ile topyekun mücadele etmek gerektiğini hep birlikte tecrübe ettik. Aksi halde vaka sayılarında artış devam edeceği gibi kısıtlamaların kaldırılması da uzayacak ve bu durum üreticimizin, tüccarımızın, esnafımızın ve halkımızın mağduriyetinin uzamasına sebebiyet verecek” şeklinde konuştu. Bu yaşanan dönemin bir an evvel sona ermesi ve normalleşmeye yerel anlamda kanalize olabilmek için iş dünyasına da büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Altuğ, şöyle devam etti: “İlimizin gerek sosyal, gerekse ekonomik tüm dinamiklerinin gerekli tedbirleri alarak yeniden harekete geçirilmesi büyük önem arz etmektedir. Şehrimizi ayağa kaldıracak gücü göstermeliyiz. Bunu da kurallara dikkat ederek tedbirlere uyarak yapabiliriz.”