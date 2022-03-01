Sakarya’da topraksız ve jeotermal ısıtmalı tarıma nisan ayında başlanacak  

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, proje hakkında bilgiler vererek , her alanda olduğu gibi tarımda da Sakarya’nın kaynaklarını en verimli şekilde kullandıklarını söyledi.

“Burada jeotermal ısıtmalı diye ifade ettiğimiz ‘örtü altı’ tarımsal üretim konseptiyle Türkiye’de önemli bir merkez olmayı arzuluyoruz.” diyen Yüce şu bilgileri verdi: “Bu merkez, topraksız tarımın ülkedeki en kapsamlı ve örnek tesislerinden bir tanesi olacak. Tesiste ilk etapta ağırlıklı olarak domates üretilecek. Sürecin devamında ise sebze ve meyve türleri yetiştirilecek. İçinde üretim tesislerinin yanı sıra tarımsal eğitim ve seracılık tekniklerinin öğretileceği özel alanlar da bulunuyor. 27 bin metrekarelik kapalı sera şeklinde olan tesise ilk dikim nisan ayında gerçekleştirilecek.”