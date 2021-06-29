Sakarya’da yeni OSB’ler kurularak sürdürülebilir üretim artırılacak

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı A. Akgün Altuğ, Sakarya’da yeni OSB’lerin kuruluşu için çalıştıklarını, kentteki sanayi yatırım alanlarını ilin yüzölçümünün yüzde 2’sine kadar çıkarmayı planladıklarını söyledi. Altuğ, Sakarya’nın tükettiğinden fazlasını üreten bir il olduğuna da dikkat çekerek, bütün çabalarının üretimi artırmak ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu ifade etti. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Altuğ, OSB’lerde üretimin devam etmesinin önemini vurgulayarak, “Faaliyette olan OSB’lerimizin neredeyse tamamı dolu. Altyapı çalışmaları devam edenler var” dedi.

Makine, savunma ve havacılıkta kümelenme

Yeni kurulacak OSB’lerle ilgili bilgi veren Altuğ, Kaynarca ilçesinde altyapı çalışmaları devam eden makine ihtisas OSB’nin çok önemli bir yatırım olacağını belirtti.

Özellikle makine, savunma ve havacılık yatırımlarının burada kümeleneceğini ifade eden Altuğ, “6 milyar dolara yaklaşan ihracatımız ve 4 milyar dolar civarında ithalatımız ile ihracat fazlası veren bir iliz ama Türkiye dış ticaret açığı veren bir ülke. Dolayısıyla üretimi devam ettirmek adına daha fazla yatırım yapmalıyız ve daha fazla üretmeliyiz” diye konuştu.

Altuğ, yeni OSB kurma çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Ferizli metal ve otomotiv ihtisas OSB yaklaşık 5 bin 600 dönümlük alanı ile ilimizin en büyük OSB’si olacak. Söğütlü ilçemizde de ikinci bir karma OSB kuruyoruz. Buraya çelik sektöründen firmalar yatırım yapacak. Yine kurmayı planladığımız Doğu Marmara Lojistik Bilişim Teknolojileri ve Üretim İhtisas OSB’nin kuruluş onayını yakın bir zamanda bekliyoruz. Geyve ve Pamukova bizim tarımsal üretim alanımız, buradaki ürünleri işlemek amaçlı gıda ihtisas OSB kurulması için yer arayışımız devam ediyor. Yine Geyve veya Pamukova’da jeotermal suyundan faydalanarak bir seracılık ihtisas OSB kurma çalışmalarımız var.”