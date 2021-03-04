Sakarya’da yerli ırk arı ile verimlilik hedefleniyor

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Sakarya’nın iklim şartlarına uygun yerli arı ırkının üretimi için Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttükleri proje çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Ör, yerli arı ırkına büyük bir talebin olduğunu belirtti. Arıların verimini etkileyen ve ölümlerine sebep olan önemli faktörler olduğunu dile getiren Ör, “İklim koşulları, bilinçsiz kullanılan tarım ilaçları, arıların da kullandığı içme suyu kaynaklarının kirletilmesi, arıların yatağı, yorganı olan arı mumlarının üretiminde zararlı katkıların kullanılması arı ölümlerinin başlıca sebepleri arasında. Bu doğrultuda arıcılarımıza yönelik arı ırkının geliştirilmesi de dahil birçok proje ve çalışma yürütüyoruz. 3 yıl devam edecek proje ile arıların ölüm oranını düşürmeyi, bal çeşitliliğinin yanı sıra üretimi en az yüzde 50 artırmayı hedefl iyoruz” açıklamasını yaptı.



Bal çeşitliliğini artırmaya yönelik projeyi de Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürüttüklerini hatırlatan Ör, bal ormanları ile ilgili olarak da şu bilgileri verdi: “Sakarya’da şu anda 13 adet bal ormanı var. Yeni bal ormanlarının kurulması için girişimlerimiz devam ediyor. Bal üretiminin haricinde arı sütü, propolis, arı zehiri ve polen üretimini artırmak için de daha geniş bir bal ormanı planlıyoruz.”