Sakaryalı çiftçi için uygulamalı tarım ve eğitim merkezi açılıyor

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçireceği Ar-Ge Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi (UTÇEM) projesinde sona yaklaşılıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı UTÇEM projesi ile genç girişimcilerin desteklenmesi, sürdürülebilir ve yüksek verimli üretim hedefleniyor. Çok yönlü tarımsal kalkınma fikriyle donatılan proje kapsamında Tarım Meslek Lisesi de yer alacak.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, proje üzerinde büyük bir hassasiyetle çalıştıklarını ifade ederek şu bilgileri verdi: “UTÇEM içinde müze, açık hava tiyatrosu, hobi bahçeleri, adaptasyon ve deneme sahaları, binicilik parkurları, tıbbi ve aromatik bitki ve meyve bahçeleri, bal dolum tesisi ve Türkiye’nin 7 farklı coğrafi bölgesinin yöresel özelliklerini taşıyan köy evleri gibi çok amaçlı tesisler bulunuyor. Bu alanlarda Sakaryalılara her yönüyle ekonomik değere sahip tarımsal gelişim hizmeti verilecek. Tarım Meslek Lisesi öğrencileri de hem yaşadıkları şehrin tarımsal kalkınmasına yönelik geliştirdikleri fikirlerini hayata geçirme hem de bunun sonuçlarını görme imkânına sahip olacaklar. Büyükşehir olarak proje üzerinde büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz ve çalışmalarımıza hız verdik. Uygulandığında tarıma ışık tutacak, üretime can suyu olacak bir tesise kavuşmuş olacağız.”

"Gençlerin tarıma yönelmesini hedefliyoruz"

Yüce, 4.0 Tarım vizyonuyla güçlü bir sistem oluşturup Türkiye’nin tarım geleceğine katkı sunacaklarını da dile getirerek, “Tarım 4.0 vizyonuyla bitkilerin su ihtiyacı, gübre zamanı, ilaçlama süresi ve hasat dönemini belirleyip devreye alan otomatik bir sistem geliştirdik. Böylelikle tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve ürün kalitesini artırıyoruz. Sakaryalı çiftçilerimizin beklentilerini karşılayarak özellikle gençlerimizin tarıma yönelmesini ve bilinçlenmesini hedefliyoruz” diye konuştu. Yüce, “Bu tesiste hem eğiteceğiz hem de üreteceğiz. Tam donanımlı ve vizyonel çalışmalarla yarınlarımızı aydınlatacak olan güçlü bir sistem oluşturup, Sakarya ve Türkiye’ye güçlü bir katma değer sunacağız” dedi.