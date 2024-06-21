Sakarya'nın tarihi banka binası müzeye dönüştürüldü  

Müzenin açılışında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, "1913'te burada atılmış olan bu adım, ekonomik bağımsızlığımıza giden ilk adımdır. O yıllarda Türk Ticaret Bankasının açılmış olması, Ticaret Odasının kurulmuş olması, Adapazarı'nın diğer emsal illere göre daha önde yol almasını sağlamış" dedi ve projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Bir müzeden çok daha fazlası...

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu binanın, geçmişin anılarına, ticaretin izlerine ve yarınlara ışık tutan hazine niteliğinde olduğuna işaret etti ve ekledi:

"Adapazarı Ticaret Müzesi sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda geçmişin değerlerini geleceğe taşıyan, genç nesillere ilham veren ve ticaretin ruhunu yaşatan merkez olacaktır. Ayrıca Türk Ticaret Bankasının da katkılarıyla bu müze ekonomik tarihimizin ve ticaret kültürümüzün en değerli örneklerini barındırarak ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunacaktır."