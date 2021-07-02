Sakarya’nın yıldızları, yedi kategoride 40 ödülle taçlandı

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Sakarya Ticaret ve sanayi Odası öncülüğünde Sakarya Ticaret Borsası, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası, Akyazı Ticaret Borsası işbirliğiyle Sakarya’nın Yıldızları Ödül Töreni yapıldı. SATSO hizmet kampüsü bahçesinde gerçekleştirilen törende; ihracat, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, İSO ilk 500 ve İkinci 500 büyük firma sıralamasında ilk defa yer alan Sakarya firmaları, en fazla tescil yapan ticaret borsası üyeleri, en çok kadın istihdamı sağlayan firma kategroileri olmak üzere toplam 7 kategoride 40 ödül verildi.

Ödül törenine, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zafer Şinasi Bayraktar, Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Akyazı Ticaret Borsası Başkanı Ali Şener Bayraktar, Sakarya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Türkiye Fırıncılar Federasyonu Genel Başkanı Halil İbrahim Balcı katıldı.

“Kentte ilk yarıda 786 işletme açıldı”

Törende konuşan SATSO Başkanı A. Akgün Altuğ, oda olarak şehrin üretici kimliğini daha yukarıya taşıyan üyelerin yanında yer almaya devam ettiklerini belirterek; “İlimiz bir üretim kenti. Hem sınai, hem tarımsal anlamda üretiyoruz” şeklinde konuştu.

Sakarya’nın yerel kabiliyetlerini aktif bir şekilde değerlendirerek rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Altuğ, “İlimizde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 200’lere varıyor. 2020 yılında toplam 27 sektörde 163 ülkeye 4,5 milyar dolar ihracat yaptık ve ihracatçı iller sıralamasında 7’inci sırada yer alıyoruz. 2021’in ilk altı ayında 786 yeni işletme açan, 2020 İSO 500 listesinde toplam 37 firmasıyla yer alan, 2 üniversitesi ile bu büyümeye nitelikli insan kaynağı yetiştirerek katkı sunan, 24 Ar-Ge merkezi, 4 tasarım merkezi, 2 teknoloji transfer ofisi bulunan, ekonomiye katkısıyla öne çıkan bir kentiz” diye konuştu.

104 yıllık mazisi ve 15 bin üyesiyle odanın, şehrin her konusuna hakim olduğunu ifade eden Altuğ, “Görüşü alınan, sözüne itibar edilen bir kurumuz. Pandemi sürecinde de, SATSO olarak salgınla mücadele kapsamında ilk günden itibaren aktif ve sonuç odaklı gayret gösterdik. Biz gücümüzü üyelerimizden alıyoruz” şeklinde konuştu.

“Şehrimiz yeni dönemi iyi değerlendirecek”

Sakarya’nın sanayi, tarım ve turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade eden Vali Çetin Oktay Kaldırım, ilin, hem ülke içinden hem de ülke dışından farklı kültürlerin bir arada yaşadığı bir huzur şehri olduğunu söyledi. Kaldırım, “İlimiz yatırım anlamında öne çıkan şehirler arasında başı çekiyor ve dünya ile rekabet ediyor. Sanayiye, üretime, ekonomiye verilen katkı çok kıymetli ve önemli. Dünyada artık katma değer üreten, Ar-Ge ve inovasyon yatırımı yapan şehirler ön plana çıkacak. Şehrimiz yeni endüstrilerin öne çıktığı dönemi iyi değerlendirecektir. Ortak akılla yapacağı çalışmalar ile dünyada önemli bir şehir haline gelecek” dedi.