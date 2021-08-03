Sakarya’ya robotik kodlama ve yazılım atölyesi kurulacak

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu ile Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Sakarya Başkanı Ali Ahmet Çelik arasında AGD bünyesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi açmak üzere bir protokol imzaladı.

Konu hakkında açıklama yapan MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, MÜSİAD olarak başarılı nesiller yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını belirterek, “Şu an hemen her sektörde kalifiye çalışan eksikliğimiz var. Düz liseden mezun olduktan sonra 4 yıllık üniversite hayatında teorik olarak meslek öğrenen öğrenci kardeşlerimiz firmalarımızda işe başladığında zorluk çekmektedir. Çünkü okulda aldıkları eğitim ile iş dünyasındaki beklenti birbiriyle örtüşmüyor. Bizler bu eğitimler sırasında üyemiz kurumsal yazılım ve danışmanlık firma ortaklarından Ömer Fatih Bölükbaş’ın mentorluğu sayesinde teori ve pratiği bir araya getirmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Özellikle analitik zekâ isteyen yazılım ve kodlama alanında erken yaşlarda verilecek eğitimlerin çok önemli olduğa da dikkat çeken Filizfidanoğlu, bu sebeple AGD’nin projesine destek vererek kullanılacak ekipmanları ve bilgisayarları hibe ettiklerini söyledi.

“Bugün yapmış olduğumuz yatırımın karşılığını, yarın yazılım ve kodlama alanında çalışan ararken göreceğiz” diyen Filizfidanoğlu; şöyle devam etti: “Hedefimiz, protokolümüzün süreceği 3 yıl içinde 100 öğrenci yetiştirmek ve bu yetişen öğrencilerden başarılı ve istekli olanların ilgili üyelerimizde eğitimlerine devam etmelerini sağlamaktır. İstiyoruz ki geleceğimizi emanet edeceğimiz kardeşlerimiz bizlerden çok daha iyi, çok daha önemli seviyelere gelsin.”

“Teknofest’lerde bilgi ve becerimizi test edeceğiz”

Ali Ahmet Çelik ise, “Bu eğitimden mezun olan gençlerimizle birlikte önümüzdeki yıllarda Teknofestlere katılarak bilgimizi ve becerimizi test edeceğiz. Teorik ve pratik eğitimi bir arada alacak olan öğrencilerimizin bu hybrid modelle çok kısa zamanda çok yol kat edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

AGD Sakarya bünyesinde ortaokul ve lise öğrencilerine verilecek olan Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi kapsamında ilk etapta mülakatla alınacak 14 öğrenci yer alacak. 3 yıl içinde toplam 100 öğrenciye Robotik Kodlama ve Yazılım Eğitimi verilmesi hedefleniyor.