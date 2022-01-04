Sakin şehir İznik, tarihi, doğasıyla turizmde hedef yükseltti

Esra ÖZARFAT

BURSA - Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehirler) Birliği’ne üyelikle birlikte turizm potansiyelinin artacağına işaret eden İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, “Türkiye’nin ilk Cittaslow Kenti Seferihisar’a ziyaretimiz ile başlayan süreç 2 yıllık başvuru dosyası hazırlanmasıyla 27 Kasım 2021 tarihinde İtalya’da gerçekleşen toplantıda tarihi ilçemiz İznik’in üyeliğinin açıklanmasıyla sonuçlandı. Öncelikli adımımız Cittaslow sürecini, felsefesini ve ilçemize katacaklarını anlatacak bir lansman toplantısı yapmak olacak. İlçemizdeki kamudan özele her kesimi hedef alacak bu toplantıda Cittaslow süreci, felsefesi ve bundan sonra ilçemize katacağı faydalar halkımıza aktarılacak. Tüm halkımızla Cittaslow’u sahiplenecek çalışmalar planlıyoruz” dedi. Sakin şehir olmanın yanı sıra geleneksel ve yerel yemek, yeme biçimlerini, yerel ekosistemlerin özelliklerini korumayı teşvik eden Slow Food hareketine de dahil olacaklarını, bu kapsamda ilçedeki işletmelerin başvurulara başladığını bildirdi.

Sürdürülebilir yapı katma değere dönüşecek

Son yıllarda sürdürülebilir ve yaşanılabilir kentlerin öneminin herkesçe anlaşıldığına işaret eden Kağan Mehmet Usta, İznik’in tarihi, gölü, doğası, iklimi, sanayi olmayışı, tarımı ve yöresel ürünleriyle yaşanılabilir ve sürdürülebilir bir kent olduğuna vurgu yaptı. İlçeyi korumak ve sürdürülebilir bu yapıyı katma değere dönüştürmek için projeler geliştirdiklerini belirten Usta, UNESCO geçici listesinde bulunan tarihi ilçenin UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alması için İznik Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan başvuru dosyasında sona gelindiğini de duyurdu. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Bursa’da İznik’in de tarihi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleriyle öne çıktığına vurgu yapan Kağan Mehmet Usta, bu kapsamda önümüzdeki yıl Türk Dünyası Göçebe Oyunları’nın da İznik’te oynanacağını hatırlattı.

Üretim ve pazarlamaya yoğunlaşıldı

Geçmişi M.Ö. 316 yılına dayanan Bursa’nın İznik ilçesi, dünyada eşine az rastlanan ve bütünüyle “açık hava müzesi” olan tarihi ve antik bir şehir olarak öne çıkıyor. Hristiyanlık kutsal kitabı İncil’in yüzlercesi toplatılarak Matta, Markos, Luka, Yuhanna isimleri ile 4 taneye düşürüldüğü ve diğerlerinin yakıldığı 1. Konsil’in (İznik Konsili) yapıldığı bazilika olduğu iddia edilen yapı geçtiğimiz yıllarda hava çekimler sırasında İznik gölünde görüntülendi. Yapının turizme kazandırılması için çalışmalar devam ederken, günümüze kadar ulaşabilmiş en eski kilise olarak kabul edilen Hagia Sophia (Ayasofya) Kilisesi de Hristiyan dünyası açısından büyük önem taşıyor. Öte yandan Bithynia döneminde inşa edilmeye başlanan kent surları da Roma ve Bizans dönemlerindeki yeni eklentileriyle bugün de kenti çevreliyor. İznik’in önemli değerlerinden olan İznik çinisi de geçtiğimiz günlerde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dahil edildi. Ayrıca coğrafi işaret tescil belgesi alan İznik Müşküle Üzümü ve Müşküle İğne Oyaları’nın tanıtımı, üretimi ve pazarlaması konusunda çalışmalar yürütülüyor.