Şalgam üreticileri ‘mor havucun’ destekleme kapsamına alınmasını istiyor

Eray ŞEN / ADANA

Şalgam Üreticileri Derneği (ŞALGAMDER) Başkanı Selahiddin Nas, hammadde olarak kullandıkları mor havucu üretecek anlaşmalı çiftçi bulmakta zorlandıklarını, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle zor durumda kalan üreticilerin tarımsal destek kapsamına alınmasını istediklerini söyledi. Nas, Ramazan ayında tüketimi artan şalgamın ‘milli’ ve sağlıklı bir içecek olması nedeniyle, gazlı ve kolalı içeceklere karşı desteklenmesi gerektiğini, sorunların aşılması için Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi ile görüşeceklerini belirtti.

Şalgamın sindirimi kolaylaştıran özelliği nedeniyle Ramazan ayında yoğun talep gördüğünün altını çizen Nas, “Sağlıklı bir içecek olduğumuz için Ramazan ayında tüketimi daha da artıyor, talep yükseliyor. Tüketimdeki artış, normal zamanlara göre bir buçuk katına çıkıyor” dedi.

Son dönemde şalgam üretiminde hammadde sorunu yaşamaya başladıklarını dile getiren Nas, “Üretimde kullandığımız mor havuç, Hatay Kırıkhan, Adana ve Konya’da üretiliyor. Herhangi bir destekleme kapsamında olmayan bu ürünü üreten çiftçilerin, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle kazanç anlamında büyük mağduriyeti var. Yaklaşık 15 gün sonra ekim dönemi başlayacak, anlaşmalı çiftçi bulmakta zorlanıyoruz. Tarım Bakanımız ile görüşerek sorunu anlatacağız” bilgisini verdi.

Havucun tarımsal destek kapsamına alınmasını isteyen Nas, “Çiftçi ekim yapamazsa, sektör büyüyemez ve bu durum ihracatı olumsuz etkiler” ifadesini kullandı.

Enerji fiyatlarındaki artışların da üretimde olumsuz etkileri olduğunu, maliyetlerinin son bir yılda iki katına çıktını aktaran Nas, şunları kaydetti: “Enerji maliyeti yüzde 100 arttı, havucun fiyatı bir liradan 2,5 liraya çıktı. Maliyet artışı ciddi boyutlara ulaştı ama biz ürünümüzü iki katı fiyata satamıyoruz, çünkü önümüzde yabancı güçler var, gazlı içeceklerle mücadele ediyoruz. Bu durumda karlılıktan feragat ediyoruz, bu da çiftçiye yansıyor ve ekim yapmak istemiyor. Bu hammaddeyi yurt dışından getirme imkanımız yok, temel üretim yeri Türkiye. Böyle olması bir anlamda sevindirici, çünkü bu Türkiye’nin milli içeceği, üreticimiz milli, içicimiz de genelde milli. Konunun bu şekilde ele alınıp devletin bu üretime destek vermesi lazım.”