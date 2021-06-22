Salihli’de dolu meyve bahçelerine büyük zarar verdi

Nihat DELİBAŞI

MANİSA - Üzüm, salçalık domates, kapya biber, mısır ve karpuz tarlalarındaki kayba vurgu yapan Yalvaç, “Salihli merkez ve Çapaklı, Gökçeköy, Adala, Kırdamları, Bezirganlı Mahallesi’nde pazar akşamı saat 19.00’da başlayıp 21.00’a kadar etkili olan dolu ve sağanak yağış, bir yılın emeğini aldı götürdü. İlçe Kaymakamı, İl, İlçe tarım müdürü ile birlikte gün boyu zarar tespit çalışmasında bulunduk” dedi.

Yalvaç, İl Tarım Müdürlüğü’nün üreticinin zararı ile ilgili hazırladığı raporu Tarım ve Orman Bakanlığı’na ileteceğini, kendisinin de Türkiye Ziraat Odaları Birliği’ne (TZOB) bir rapor sunacağını belirterek, “Dolu afeti etkili olduğu köy ve mahallelerde dönümlerce arazide ürünlere büyük zarar verdi. Tarım Bakanlığı ile TZOB’a başvurumuzda afetten etkilenen ilçe üreticisinin kullandığı tarım kredi faizlerinin faizsiz olarak ertelenmesi ile TARSİM sigortası yaptırmayan üreticilere de bu afete mahsus dekar başına bir destek ödenmesi talebinde bulunacağız” diye konuştu.