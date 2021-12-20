Saloni, Almanya’yı merkeze alıp Avrupa’da büyüyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Yumuşak grup orta üst segmentte dominant bir marka olmayı hedeflediklerini kaydeden Saloni CEO’su Haluk Özbek, aylık 3 bin takım olan üretimi 5 bine çıkarmak için altyapı hazırladıklarını söyledi. Halihazırda 58 bin metrekarelik alanda 600’e yakın çalışanla üretim yaptıklarını aktaran Özbek, yatırımlar kapsamında 25 bin metrekare kapalı alana sahip yeni tesisi de devreye aldıklarını dile getirdi. Özbek, “Fiziksel altyapımızı 4 yıldır geliştiriyoruz. Kurduğumuz ortaklıklarla İnegöl’de Saloni markasına üretim yapan 6 fabrikaya ulaştık. BU aynı zamanda bir ölçeğe kavuşmamızı da sağladı. Aylık üretimi 5 bin adete çıkarmaya hazırlanıyoruz. Yenice’deki tesis moda, tasarım, satış pazarlama ve lojistik merkezimiz olacak. Ayrıca Ağaç İşleri İhtisas OSB’den de 100 bin metrekarelik arazi talebimiz var” dedi. Yurt dışında tanınan ve tercih edilen bir marka haline geldiklerine işaret eden Özbek, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen 5 milyar dolar ticareti bulunan bir grubu İnegöl’de ağırladıklarını söyledi.

Avrupa ve Amerika ihracatı arttı

Dış ticaret departmanının bir kısmını Almanya’ya taşıdıklarını belirten Özbek, ocak ayı itibariyle faaliyete başlayacaklarını duyurdu. Haluk Özbek şu bilgileri verdi: “Orada bütün ürün ve üretim proseslerini anlatan iyi bir teknik mağaza yaptık. Avrupa ihracatlarını tamamen oradan yürüteceğiz. Avrupa, emin adımlarla büyüdüğümüz bir pazar. Ayrıca Viyana ve Zürih’te de kurumsal mağazalarımız var. Hızlı genişlemeyi sağlamak ve kurumsal sistemi yönetmenin maliyetlerini minimize ederek cornerlar aracılığıyla Avrupa’da daha da büyümeyi planlıyoruz. Bu esnek bir yapı kazandırıyor. Önümüzdeki yıl Avrupa ve Amerika, ihracatımızın genelinden yüzde 70 pay alacak. Toplam ciro da yılsonunda 600 milyon liraya ulaşacak.” 2021 başından bu yana 80 ayrı ülkeye ihracat yaptıklarına işaret eden Özbek, üretimin yüzde 80’inin ihraç edildiğini, 2022’de 30 milyon dolar ihracat rakamına ulamayı hedeflediklerini söyledi. Türkiye’de 80 mağazalarının bulunduğunu belirten Haluk Özbek, yurt dışında ise 40 ülkede tabelalı mağaza, 110 yerde ise satış noktalarının olduğunu anlattı. Özbek, Saloni’nin kardeş kuruluşu olan Erhun Metal bünyesinde de ürettikleri mekanizmaları hem kendi ürünlerinde kullandıklarını hem de çeşitli markalara verdiklerini ifade etti.