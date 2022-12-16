Samanpazarı Meydanı gün yüzüne çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Altındağ Belediyesi iş birliğinde geçen ay başlayan yıkım çalışmalarının ardından, 16 dönümde planlanan proje kapsamında, oturma, dinlenme ve yürüyüş alanları, yeşil alanlar, bölgenin ihtiyacını karşılayacak büyüklükte otopark ile kütüphane inşa edilecek.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, belediye binasının yıkımına geçen ay başlandığını hatırlattı. Bölgede ticaretin de yoğun olduğunu belirten Balcı, şöyle konuştu:

"Belediye binamızın yıkımı ile alana yeniden meydan hüviyetini kazandırmış olacağız. Yeşil alanın altına da kapalı otoparklar yapılarak yaklaşık 400 araçlık kapasite oluşturacağız. Yine aynı zamanda orası biliyorsunuz üniversiteler bölgesidir. O bakımdan üniversite öğrencilerinin gelip kullanabileceği bir kütüphane ve belediyemizin de bir irtibat bürosunun olacağı yeni bir donatı alanı kazanmış olacak bölgemiz. Ama ondan daha önemlisi Ankara Kalesi, Hamamönü ile hastaneler bölgesi bütünleşecek."

"Bir yıl içerisinde projenin tamamlanması planlanıyor"

Kentin turizm destinasyon alanında yer alan bölgeye tur otobüsleriyle günübirlik ziyaretler gerçekleştirildiğini anlatan Balcı, meydanın bölgedeki ticarete can suyu olacağını dile getirdi.

Tur otobüslerinin bölgede yoğunluk oluşturduğunu, projeyle bölgenin nefes alacağını vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Yol kenarına yapılacak ceplerle turist otobüslerinin de çekilebileceği yeni bir alan kazandırılmış olacağız. Bölge esnafımız da oraya daha fazla insanımızın, ziyaretçinin gelmesiyle daha çok kazanç sağlamış olacak. Bir taraftan da tarihi meydanı tekrar bölgemize kazandırmış olacağız, en önemli çalışmalardan biri de budur. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza da projeye verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Ankara, tarihi meydanlardan birine daha kavuşmuş olacak sonuçta. Yaklaşık bir aylık süre içerisinde yıkım tamamlanmış olacak. Ondan sonra meydan yapımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ihale yapacak. İhaleyle birlikte bir yıl içerisinde proje tamamlanacak ve tarihi bölge, meydanına yeniden kavuşacak."