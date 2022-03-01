SAMATO’da dış ticaret eğitimleri de verilecek

Hasan COŞKUN



SAKARYA - 2022 dönemi faaliyetleri ile ilgili olarak bilgiler veren SAMATO Kariyer Merkezi Başkanı Metin Kar, firmalardan gelen talepler doğrultusunda dış ticaret eğitimi de vermeyi planladıklarını ifade etti.

Metin Kar, CNC operatör eğitimlerinin ikincisine SAMATO Kariyer Merkezi’nde başladıklarını belirterek şunları söyledi: “Geçen yıl başladığımız eğitim faaliyetlerine devam ediyoruz. İş garantili eğitim sistemi ile uzman personeller yetiştirerek nitelikli işgücünü arttırmaya çalışıyoruz. SAMATO olarak amacımız kariyer ve eğitim merkezimizde mavi yaka olsun beyaz yaka olsun firmalarımıza aradığı nitelikte personel yetiştirmek.”

SAMİB ve Doğu Marmara Makina İmalatçıları İhtisas OSB (DOMİOSB) Başkanı Turgay Çelik ise OSB alanında birinci etap altyapı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yatırımcılara arsa tahsislerine başlandığını belirterek, “Firmalarımızın ihtiyacı olan nitelikli insan kaynakları konusunda başta SAMİB olmak üzere üniversitelerimiz, meslek okullarımız, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ve ilimizdeki diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğimizi sürdürüyoruz. Bu işbirliğimizle DOMİOSB alanında kurmayı planladığımız Ar-Ge ve eğitim kampüsü için güçlü bir altyapı oluşturmaya çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.