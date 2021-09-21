SAMPA, 139.sıraya adını yazdırdı

SAMSUN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TIM)’in 2020 yılına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçı araştırmasına göre SAMPA Otomotiv, 115.848.375,22 dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye’nin global ölçekte faaliyet gösteren, dünyanın en büyük yedek parça markalarından SAMPA Otomotiv, üretime ve katma değerli ihracat olan inancı ile hızlı ve istikrarlı büyümesine devam ediyor. 160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek gelirlerinin yüzde 93'ünü ihracata dayandıran SAMPA Otomotiv, yurtdışında gerçekleştirdiği altyapı ve depo yatırımları, Ar-Ge yatırımları, katma değeri yüksek ürün üretim stratejisi, 12 farklı ülkede bulunan üç binden fazla çalışan, ofis ve iştiraki ile 2021 yılını 170 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı hedefliyor.

SAMPA’dan 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefi

Konu ile ilgili açıklama yapan SAMPA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tarık Altuncu, "Firma olarak 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefi belirledik. Tam bağımsızlık yolunda yeni milli mücadelemizin katma değerli üretim ve ihracat olduğuna inanıyoruz. Tüm strateji ve planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz" dedi.