Sampa, İSO ilk 500’e 329’uncu sıradan girdi

Türkiye’nin global ölçekte faaliyet gösteren, dünyanın en büyük yedek parça markalarından Sampa Otomotiv, üretime ve katma değerli ihracat olan inancı ile hızlı ve istikrarlı büyümesine devam ediyor. İSO'nun 2020 yılına ilişkin hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasına göre, 879.452.456 liralık üretimden satış (net) gerçekleştirdi. 2022 yılında bünyesinde bulunan 12 entegre tesise ek olarak kapasitesini yüzde 40 arttırmayı hedefleyen Sampa, yapacağı 30 milyon dolarlık yatırımla yedek parçada üretim üssü olmayı planlıyor.

Bu yıl 170 milyon dolarlık ihracat hedefliyor

SAMPA Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Tarık Altuncu, "Firma olarak 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefi belirledik. Tam bağımsızlık yolunda yeni milli mücadelemizin katma değerli üretim ve ihracat olduğuna inanıyoruz. Tüm strateji ve planlarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz” dedi.

160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek gelirlerinin yüzde 93'ünü ihracata dayandıran Sampa, yurtdışında gerçekleştirdiği altyapı ve depo yatırımları ile 2021 yılını 170 milyon dolarlık ihracat ile kapatmayı hedefliyor. Ar-Ge yatırımları, katma değeri yüksek ürün üretim stratejisi, 12 farklı ülkede bulunan üç binden fazla çalışan, ofis ve iştiraki ile 2024 yılında 500 milyon dolar ihracat hedefliyor.