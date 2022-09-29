Sampa Otomotiv, 16 bin kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Türkiye’nin global yedek parça markası ve Samsun’un en büyük işvereni Sampa Otomotive San. Ve Tic. A.Ş. ağır vasıta yedek parça sektöründe 52.000 ürün ile Türkiye’de sektörün lider firması. Hiçbir rakibinde olmayan rekabetçi bir güce sahip SAMPA Otomotiv, kendi sektöründe dünyada ilk 5 firma arasına girmeyi hedefliyor.

Sampa Otomotiv, Sampa Valley ile üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor. Sampa Valley ile Samsun’da daha fazla istihdam yapmayı hedeflediklerinin altını çizen SAMPA Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Altuncu, sözlerine şunları ekledi: “Hammadden ürüne bütünleşik bir üretim gücüne sahip olan Sampa, Automechanika Frankfurt İnovasyon Ödülleri 2022'de en yenilikçi Ar-Ge merkezlerinden ve markalarından biri olarak gösterilen Camp’in inovasyon gücü ile küresel ölçekteki rakipleriyle karşılaştırıldığında hiçbir rakibinde olmayan rekabetçi bir güce sahip. Sampa önümüzdeki 10 yıllık yatırım planı ile Samsun’da 500 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan Sampa Valley ile üretim kapasitesini arttırmayı, yeni ürün ve ürün grupları ekleyerek ihracat rakamlarını arttırmayı ve 16 bin kişilik dev bir aile olmayı planlıyor. Bu hedefler doğrultusunda dünyada kendi sektöründe ilk 5 firma arasında olmayı planlamaktadır.”

Ürünlerini 160 ülkeye ihraç ediyor

160 ülkeye ürünlerini ihraç ettiklerini ifade den Altuncu, “Benzersiz bir üretim ve tedarik devi olan Sampa, bugün 150.000 metrekarelik entegre fabrikasından çıkan ürünleri, Dünya’nın 160 ülkesine ihraç etmektedir. Samsun’da bulunan 14 entegre fabrikada toplam 4200’ün üzerinde çalışan bulunan Sampa, Karadeniz bölgesinin en büyük Ar-Ge merkezine sahiptir. Avrupa ve ABD menşeli pek çok otomobil, ağır vasıta, otobüs, çekici ve dorse markasına yedek parça üreten Sampa’nın, dünyanın 15 ülkesinde bulunan ofis ve depoları sayesinde hızlı bir lojistik ağı bulunmaktadır” diye konuştu.