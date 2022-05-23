SAMPA, yeni iştiraki SAMPA Anadolu’nun açılışını gerçekleştirdi

SAMSUN - Türkiye’nin global pazarda lider yedek parça markası SAMPA, yurtiçi hizmet kalitesini daha da güçlendirmek hedefiyle yeni iştiraki SAMPA Anadolu lansmanını Samsun’un ileri gelen yöneticileri ve protokol üyeleri, SAMPA Anadolu müşterileri ve SAMPA çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirdi.

Açılış töreninde, konuşan SAMPA Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Altuncu, “Dünyanın her köşesinde SAMPA bayrağını gururla dalgalandırıp, alın teri, özveri ve büyük gayretlerle ürettiğimiz ürünlerimizi, bugün Avrupa’dan Afrika’ya, Amerika’dan Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir köşesine ihraç etmeye devam ederken, artık kalbimizin attığı yerdeyiz, evimizdeyiz, Anadolu’dayız” dedi.



Anadolu bugün 31 ek istihdam ile çalışmaya başladı

SAMPA Anadolu, Türkiye’nin tamamında 45.000 ürün gamına ihtiyaç duyan müşterilerine üretim ve hammadde tarafında 15 Milyon Euro’luk bir hacim yaratmayı hedefliyor. Aynı zamanda, üretimi SAMPA’ya ait olan ürünleri direkt olarak müşterilerine ulaştırarak, müşterilerinin ithalat ihtiyacını da azaltmayı hedefliyor. Ayrıca, ofis ve depolarını Samsun Lojistik Merkezinde açarak, Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı üzerinden desteklediği şu ana kadarki en büyük AB projelerinden biri olma niteliğini taşıyan Samsun Lojistik Merkezi Projesini de destekliyor. SAMPA Anadolu bugün 31 ek istihdam ile çalışmaya başlamış olup, bu sayıyı zamanla arttırarak istihdama destek vermeye devam edecek.