Sampa’da çıkan yangından 19 kişi etkilendi

SAMSUN - Türkiye'deki ilk 1000 ihracatçı listesinde bulunan Sampa'da bugün öğleden önce yangın çıktı. Üretim yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 19 emekçi kontrol amaçlı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili SAMPA'dan basın açıklaması geldi.

Sampa’dan yapılan açıklama şu şekilde: “Fabrikamız, Yüzey İşlem Bölümünde çıkan yangın, İş Güvenliği Departmanımızın katkıları ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik müdahelelerin ardından söndürüldü. Yangın sonucu çıkan dumandan hafif etkilenen 19 çalışanımıza yerinde müdahale edilmiş, tedbir amaçlı sağlık kurumlarında tetkikleri devam etmektedir. Herhangi bir can kaybımız bulunmamaktadır. Sampa ailesi olarak tüm çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”