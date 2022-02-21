SAMPA’dan 30 milyon dolarlık yatırım

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Ağır ticari araçlar için motor, süspansiyon kabini, elektrik sistemleri gibi 24 farklı grupta 20 binden fazla ürün üreten SAMPA Otomotiv, bu yıl yapacağı 30 milyon dolarlık yeni fabrika yatırımı ile yüzde 40 büyümeyi hedefliyor. Yüzde 40 büyümenin yanı sıra 200’den fazla yeni ürünü, ürün grubuna ekleme hedeflerinin olduğunu ifade eden. SAMPA Otomotiv Başkanı Tarık Altuncu, “Samsun OSB’de 30 milyon dolarlık fabrika yatırımımız olacak. Bu yılın ikinci çeyreğinde devreye almayı planlıyoruz. Kapasitemizi yüzde 40 artırarak, yüzde 40 seviyesinde bir büyüme hedefliyoruz. Bu büyüme hedefimize yeni yatırım ve 200’den fazla yeni ürünü, ürün grubumuza ekleyerek ulaşmak gayretindeyiz” diye konuştu.

2021-2022 için toplam 15 milyon liralık Ar-Ge yatırımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Altuncu, “Hedeflerimizden biri de 152 metrekare olan Ar-Ge laboratuvar alanına 904 metrekare daha ekleyerek toplam 1056 metrekareye çıkarmak. Böylelikle toplam Ar-Ge merkezi alanımız ise yeni laboratuvar genişlemesi ile toplam 1776 metrekareye ulaşmış olacak” dedi. Altuncu şöyle devam etti: “Görünen o ki, sektörde gelecekte elektrikli araçlar ile içten yanmalı motorlar tarihe karışacak. Araç parça üreticileri için daha hafif ve yeterli dayanıklılıkta parçaların tasarlanması ve üretilmesi ön plana çıkacak. Kompozit/hibrit, nanoteknoloji içeren parçaların geliştirilmesi çalışmaları hız kazanacak. Geleneksel yöntemler ile tasarlanmış parçalar ve üretilmiş ürünler pazarda yer bulamayacak.

Yurtdışı ofisleriyle ihracatını artırıyor

Birçok ülkede açtıkları ofislerle ihracatlarını büyüttüklerini dile getiren Tarık Altuncu, “Stratejik lokasyonlarımızı belirleyerek, ABD, İngiltere ve İrlanda, İtalya, İspanya, Fransa, Avustralya, Meksika, Almanya, Çin, Rusya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirliği, Nijerya ve Romanya gibi ülkelerde açtığımız ofis ve depolarımızla daha hızlı ürün temini sağlayarak ihracatımızı büyütüyoruz” dedi. Altuncu, “Kendi markamız ile kusursuz tasarımlarımız ve kendi geliştirdiğimiz malzeme ve bileşenleri ile Avrupa ve Amerika menşeili ağır vasıtalara, römorklara, otobüslere, ayrıca savunma sanayine, raylı sistemlere ve hafif ticari araçlara uygun, uzun ömürlü ve son derece dayanıklı parçalar geliştirip, üretiyoruz. Büyük uzmanlık isteyen son teknoloji donanımlarına sahip Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz ve kendi üretim tesislerimizde ürettiğimiz ürünlerimizle, ağır vasıta yedek parça sektörüne 45 bin çeşit ürün sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Hedef, Samsun’da üretim merkezi kurmak

SAMPA Otomotiv olarak ithalatın önünü kesecek, milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuna katkıda bulunmak istediklerini belirten Tarık Altuncu, “Dünyanın en büyüğü olmak için Samsun’da, 6,5 milyar TL yatırım ile 500 bin metrekare alanda verimlilik ve sürdürülebilirlik odaklı bir üretim merkezi inşa etmeyi planlıyoruz” açıklamasını yaptı. Hedeflerinin 2031 yılında 26 yeni fabrika ve 5 milyar TL’lik makine değeri ile yeni ürünler üreterek ithalatın önünü kesecek, milli teknoloji ve güçlü sanayi vizyonuna katkıda bulunmak olduğunu dile getiren Altuncu, şunları söyledi: “160’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek gelirlerinin yüzde 93’ünü ihracata dayandıran firmamız, yurtdışında gerçekleştirdiği altyapı ve depo yatırımlarıyla ihracatını artırmayı hedefliyor. Özellikle global alandaki değişen koşullara ayak uydurmanın ‘olmazsa olmaz’ olduğu bu dönemde, sektörel ve devlet kaynaklı destekler bizim gibi üretici firmaların çalışmalarına çok pozitif katkı sağlıyor. Sektör birliklerinin işbirlikçi çalışma ve bilgilendirme faaliyetleri de önemli bir yer teşkil ediyor.”