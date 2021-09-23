Samsun Büyükşehir Belediyesi 2 kafeyi kiralayacak
Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 2 adet kafe 10 yıl süreyle kapalı teklif usulü ile kiraya verilecek.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan, İlkadın'a bağlı Kalkanca Mahallesi Tümülüs Tepelerinde yer alan Amisos Kafe ve Fuar Mahallaesinde yer Sevgi Kafe, kapalı teklif usulü ile 10 yıl süreyle kiraya verilecek.
İhalede yarışma aylık kira bedeli üzerinden yapılacak.