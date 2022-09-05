Samsun Büyükşehir günde 100 bin kişiyi TEKNOFEST’e taşıdı

SAMSUN - Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Karadeniz heyecanı son gününde de tüm heyecanı ve coşkusuyla sürüyor. Festivalin en önemli paydaşlarından biri olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Çarşamba Havalimanı’na sorunsuz ulaşımının sağlanması için önemli bir görev üstlendi. Tramvaylar, elektrikli otobüsler ve fosil yakıtlı otobüsler ile her gün yüzlerce sefer yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların festival coşkusunu yaşamalarına katkı sağladı. Her gün etkinlik alanına 10 adet elektrikli otobüs, 66 fosil yakıtlı otobüs ile ziyaretçi transferi yapan ekipler, tramvaylarla da 320 sefer gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, tüm imkanlarıyla günde yaklaşık 100 bin yolcu taşıdı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, festival heyecanını 7’den 70’e herkesin yaşaması için tüm ekiplerin seferber olduğunu kaydetti. Son gününde de herkesi Çarşamba Havalimanı’na TEKNOFEST coşkusunu yaşamaya davet eden Başkan Demir, “İlk günden itibaren şehrin her noktasında bu heyecanı hep birlikte yaşadık. Dün de sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle TEKNOFEST coşkusu doruğa ulaştı. Milli teknoloji hamlesi kapsamında düzenlenen festival, dolu dolu geçti” dedi.