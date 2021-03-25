Samsun Büyükşehir’den altyapı için 1,5 milyar liralık yatırım planı

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Göreve başladığı günden bugüne altyapıya 456 milyon liralık yatırım yaptıklarını dile getiren Demir, amaçlarının vatandaşın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi olduğunu belirtti.

Yaşanır bir çevre bırakmak istiyor



Altyapıyla ilgili şehrin tüm sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyleyen Mustafa Demir, geride bıraktıkları iki yıllık dönemde, 1073 kilometre içme suyu hattı, 153 kilometre kanalizasyon hattı ve 2 kilometre uzunluğunda 5 adet derede ıslah çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydetti. Yarınlara daha yaşanılır bir çevre bırakmak için kolları sıvadıklarını belirten Başkan Demir, “Kolektör hatları, arıtma tesisleri ve dere ıslahları yapıyoruz” dedi. Demir, şunları söyledi: “Yaptığımız atık su arıtma tesisleri yatırımları ile tüm ilçelerinde arıtma tesisi olan Karadeniz’de tek, Türkiye’de ise beşinci kent biziz. Toplam 140 milyon liralık yatırım olan Kavak, Ladik, Vezirköprü, 19 Mayıs, Çarşamba ve Salıpazarı atık su arıtma tesisleri; uzaktan müdahale (Scada), tesise ait verileri depolama ve ekipmanların gerektiği zamanda devreye girip çıkmasını sağlayarak enerji tüketimini azaltan otomasyon gibi teknolojik sistemlere sahip.”



Atık su arıtma tesislerinden altyapıya, içme suyu depolarının inşasından bakım onarımına, üst yapıdan dere ıslah ve temizlik çalışmalarına, sağlıklı içme suyu temininden yağmur suyu hatları ve ızgaralarının temizliklerine kadar hizmet sahaları içinde yer alan her alanda vatandaşın yanında olduklarını kaydeden Demir, şöyle devam etti: “Samsun'un 17 ilçesinde dev bütçeli altyapı yatırımları inşa ediyoruz. Tek derdimiz; vatandaşlarımızın daha konforlu, kaliteli ve sağlıklı bir yaşam sürmesi.”