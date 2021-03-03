Samsun iş dünyası, pandemide ‘online’a yönelik yatırımı artırdı

Müberra TAŞÇI

SAMSUN - Samsun Genç İş İnsanları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Onur Öztekin, kentte faaliyet gösteren sektörlerin çoğunun pandemide ciro kaybetmemek için offl ine mağazacılıktan online mağazacılığa geçiş yapabilmek adına çalışmalar yaptığını dile getirdi. SAMGİAD olarak pandemi sürecinde yaptıkları çalışmaları ve kentin ekonomisini DÜNYA’ya değerlendiren Öztekin, “2022 yılı bu bağlamda online mağazacılığa ve internet bağlantılarına daha fazla yatırım yapılan bir yıl olacak” dedi.

“Pandemide ciro kayıpları yaşanmadı”



Pandemi döneminde dijitalleşmenin ön plana çıktığını dile getiren Onur Öztekin, “Pandemi süreci sosyal yaşantılarımızı nasıl etkilediyse iş hayatımızı da fazlasıyla etkiledi. Bu süreçte, ticaretlerimizi farklı şekillerde nasıl ayakta tutabileceğimizin, nasıl geliştirebileceğimizin arayışına girmek durumunda kaldık. Çoğu sektör bu durumu avantaja çevirebilmek için offl ine mağazacılıktan online mağazacılığa geçiş yapabilmek adına çalışmalar yaptı. Ticaretin çok hızlı şekil değiştirebileceğini tekrar görmüş ve deneyimlemiş olduk. Samsun’da online’na ve internete ya tırım yapan firmalarımızın pandemi döneminde ciro kaybı yaşamadığını, hatta işlerini büyüttüğünü söyleyebiliriz” açıklamasını yaptı.



Samsun'un yüksek potansiyele sahip bir şehir olduğunu ifade eden Onur Öztekin, “Limanları, demir yolu, deniz yolu, havalimanı olan Karadeniz’in ortasında göz bebeği bir şehrimiz. Samsun, Bafra Ovası, Çarşamba Ovası ile tarım potansiyeline, sahili ve şehir güzellikleriyle ise turizm potansiyeline sahip bir şehir. Şehrin tüm dinamikleriyle, bizler de üzerimize düşeni tam manası ile yapmalı, gerekirse ortak akıl ile şehrimizi daha üst noktalara taşımalıyız” şeklinde konuştu.

Pandemi döneminde işleri yavaşlasa da projelerine devam ettiklerini ve ISO 9001 kalite belgesini kazandıklarını ifade etden Öztekin, “Çok sayıda sektörün başarılı temsilcilerinin aralarında olduğu 150 aktif üyemizle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Üyelerimizin ve çalışanlarının eğitimine, kişisel gelişimlerine yönelik faaliyetler yapıyoruz. Dernek olarak sosyal sorumluluk projelerini de aksatmadan gerçekleştiriyoruz. Pandemi sürecinde toplam beş farklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdik” diye konuştu.

ISO 9001 kalite belgesi dışında dernek için yeni bir bina yaptırdıklarını da belirten Öztekin, “Pandemi maalesef asıl yapmak istediğimiz büyük etkinliklerimizi yapmamıza izin vermedi” dedi.