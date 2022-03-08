Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyarete açtı

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Samsun'da bu yıl altıncısı düzenlenen Samsun Mobilya ve Dekorasyon Fuarı bugün TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde ziyarete açıldı. Yurt dışından alım heyetlerinin de olacağı fuar, 13 Mart 2022 tarihinde kapılarını ziyarete kapatacak.

Karadeniz Bölgesinden birçok firmanın katıldığı fuarın açılış törenine TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Zeki Murzioğlu, belediye başkanları, sektör temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Yurt dışından gelen alım heyetleri fuarda olacak

Fuarla ilgili bilgi veren TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, “Türkiye’nin en eski mobilya üretim bölgelerinden biri olan Samsun’da Mobilya ve Dekorasyon Fuarı’nın bu sene altıncısını düzenliyoruz. Samsun başta olmak üzere Türkiye’de mobilya üretiminde önemli merkezlerden gelen katılımcı firmalarımızla birlikte 57 firmamızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz fuarımızda ev ve ofis mobilyalarına dair her ürünü yurt içinden ve yurt dışından gelen mobilya toptancılarıyla birlikte son tüketicilerin beğenisine sunulacak. Gürcistan, Libya, İsrail, Ürdün, Umman, Lübnan, Sudan, Fransa ve Almanya’dan misafirlerimiz fuarımızda katılımcılarımızı gezip görüşmeler yapacak” diye konuştu.



“Sektörümüzün yüzde 10 kaybı var”

Fuarda sektörle KDV ve hammadde ile ilgili sıkıntılarını dile getiren Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Ali Rıza Ercan, “Fuar aracılığı ile ukarıdaki büyüklerimize seslenmek istiyorum. Gıdadaki yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesini memnuniyetle karşılıyorum. Sektörler arası ayrım gözetmeksizin yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e düşürülmesini de memnuniyetle karşılıyorum. Ancak bu sektörün temsilcileri olarak bizlerin girdi maliyetlerimizin en büyük kategorisini oluşturan hammadde ile birlikte sunta ve MDF gibi ürünlerimizin KDV’si hala yüzde 18’dir. Yüzde 18’den alıp yüzde 8’e satmaya çalışıyoruz. Sektörümüzün yüzde 10 kaybı var. Sektörün temsilcileri olarak bu konuda haykırışlarımız var. Samsun Karadeniz’in geçmişten bugüne mobilya imalat merkezi. Samsun’da mobilya sektöründe hala eski ivmesini kazanamadı. Biraz daha mücadele ve inovasyona önem vermemiz gerekiyor. Hep birlikte inovasyon çatısı altında Ar-Ge çalışmalarımızla birlikte Gürcistan’a açılan kapıyı değerlendirmemiz gerekiyor” dedi.



“Sanayi alanları noktasında çok iyi duruma geliyoruz”

Samsun’da bulunan OSB’lerle ilgili bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Demir, “Sektörde Türkiye’nin en önemli lokasyonlarından birsiyiz. Samsun’daki mobilya ve dekorasyon sektörü, çok sağlıklı ve güzel bir büyüme içerisinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan da destek sözünü aldık. Şuan sanayi alanları noktasında çok iyi duruma geliyoruz. Kavak ve Havza OSB büyüyor. Vezirköprü’de çalışma devam ediyor. Bafra ve Çarşamba’da altyapılar başladı” şeklinde konuştu.

“Samsun’a kaybettiği mobilya ivmesini tekrar kazandırmak için çalışacağız”

Samsun’da mobilya sektörünün eski ivmesini kazanması için hep birlikte çalışacaklarını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “ Samsun’un tarihinde güzel bir mobilyacılık geçmişi var. İnegöl, Kayseri gibi illerde mobilya olmazken Samsun, mobilya sektöründe ülkemizde önemli bir noktadaydı. Samsun’un mobilya sektöründe alt yapısı oldukça güçlü. Geçmişe bakarak birazda ders almış bir şekilde Samsun’a kaybettiği mobilya ivmesini tekrar kazandırmak için çalışacağız” ifadelerini kullandı.