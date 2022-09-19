Samsun önemli bir çalıştaya ev sahipliği yaptı

“Karadeniz'de Mavi Ekonomi” çerçevesinde istihdam olanaklarının arttırılmasına yönelik Dünya Bankası tarafından fonlanan, PwC Türkiye'nin yüklenici firma olduğu "Mavi İşler Çalışması" kapsamında Samsun’da bir Çalıştay düzenlendi. Samsun Ramada Plaza by Wyndham Otel’de düzenlenen çalıştayda Türklim Yönetim Kurulu Üyesi HOPAPORT Genel Müdürü’nün yanı sıra Dünya Bankasından Merve Kocabey Yurtkuran, Avrupa Konseyi temsilcisi Patrizia Busolini, Uzman konuşmacı olarak Karadeniz Ekonomi İşbirliği Örgütü’nden Mıguel Mergue, PwC’den Başar Yıldırım ve konusunda uzman akademisyenlerde çalıştaya katılarak sunumlar yaparak, Karadeniz Bölgesi’nde kıyı kirliliğine yönelik çözüm önerileri ile birlikte sürdürülebilir istihdamın sağlanması üzerine istişarelerde bulunuldu. Karadeniz’de Mavi İşler çalıştayın da, Karadeniz’de süregelen kıyı kirliliğinin başlıca sebepleri ve olası çözüm önerileri, Karadeniz’de özel bölgeler-çevre sorunları, Katı atık yönetim ve deniz çöpleri ve kıyı temizliğinde önceliklendirilmesi gereken bölgeler ve politika uygulamaları değerlendirildi. İki oturum halinde gerçekleştirilen çalıştayın ikinci oturumunda Karadeniz’de kıyı temizliğinin sürdürülebilir kılınması ve istihdamı destekleyecek potansiyel sektörler, yenilebilir enerji, katı atık yönetimi değerlendirildi. Oturumda yapılan konuşma ve sunumlarda Karadeniz’e Mavi ekonomi kapsamında işgücü potansiyeli, Ekosistemin rehabilitasyonu, kıyı kirliliği, Balıkçılık ve yetiştiricilik, Deniz Taşımacılığı ve denizel yenilebilir enerji değerlendirildi ve ikinci oturum ardından çalıştayda sona erdi.

Karadeniz’de Mavi Ekonomi çalıştayı önemli bir konuya sahip

Çalıştay hakkında bir değerlendirme yapan HOPAPORT Genel Müdürü ve Türklim Yönetim Kurulu Üyesi Meriç Burçin Özer, Karadeniz ve Karadeniz’e kıyısı bulunan ülkeleri yakından ilgilendiren önemli bir çalıştayın Samsun’da gerçekleştirildiğini ifade ederek “Dünya Bankasının destek verdiği, Avrupa Konseyinin ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütününde içinde bulunduğu önemli bir çalıştayı başarıyla gerçekleştirdik. Bizlerde düşüncelerimizi ve önerilerimizi çalıştay kapsamına ifade ederek kayıt altına aldırdık. Çalıştay Karadeniz İçin önemli istihdam yaratacak projelerinde masaya yatırıldı. Bu kapsamda Gemi onarım ve geri dönüşüm, Geri dönüşüm ve atık yönetimi, Kıyı ve deniz taşımacılığı, Kıyı ve Deniz taşımacılığı (Eko turizm), Liman faaliyetleri, Mavi biyoteknoloji, Deniz Gözetimi, Deniz teknolojileri ve alt yapısı ve Desinilasyon konuları değerlendirdi. Çalıştay ülkemiz ve bölgemizin geleceği için önemli sonuçların olabileceği bir öneme sahip konuların değerlendirilmesi açısından ülkemiz ve bölgemiz açısından önemli görüyorum. Karadeniz’de Mavi Ekonomi Çalıştayı’na Türklim olarak davet edildiğimiz için memnuniyet duydum ve organize edenlere Teşekkür ediyoruz” dedi.