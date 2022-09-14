Samsun, tarım sektöründe nitelikli üretime doğru gidiyor

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - 7’ncsi düzenlenen Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda çiftçi ve üreticilere yaptıkları üretimin katma değer sağlaması için paketleme sistemine geçmelerini söyleyen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Firmalarımızla konuşup tarımsal ürünün ham halini satmak yerine pakete koyup satmaları gerektiğini söylüyor ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Samsun fuarlarının teknoloji ile birleşip geleceğe aktarılacağını düşünüyorum” dedi.



18 Eylül’de sona erecek fuarda, birçok meyve ve sebzenin yanı sıra özellikle çeltik, bal, fındık gibi bölgeye has ürünler, üreticiler ve bu ürünlere yönelik teknolojiler yer alıyor. Fuarın açılışında konuşan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, çiftçi ve üreticilere destek olup onlara katma değer sağlamaları konusunda yardımcı olduklarını dile getirdi.

Tarım fuarının teknoloji ile birleşmesinin gelecek için daha iyi olacağını ifade eden Murzioğlu, “Tarımsal alanda çok bereketli bir coğrafyaya sahibiz. Karadeniz Bölgesi ve Samsun olarak bazı belirgin tarım ürünlerine sahibiz. Samsun’da 2 tane çok kıymetli ovamız var. Biz tarımsal ürünlerin büyük bir kısmını sadece çuvala koyup satıyoruz. Bunları çuvala değil pakete koyup satmalıyız. Fındık üretiminde 2. sıradayız ve ürettiğimizin yüzde 85’ini ihraç edip yüzde 15’ini ise çerez olarak ülkemizde yiyoruz. Ürünleri kavanoza veya pakete sokmamız lazım ki üretim yaparken istihdam sağlayıp hem ülke hem de Samsun ekonomisine katma değer sağlayalım. Firmalarımızla konuşup tarımsal ürünün ham halini satmak yerine pakete koyup satmaları gerektiğini söylüyor ve bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Samsun fuarlarının teknoloji ile birleşip geleceğe aktarılacağını düşünüyorum ve bunu Samsun yönetimi ile birlikte destekliyoruz. Fuara aynı zamanda Rusya, Irak ve Gürcistan gibi ülkelerden de ziyaretçilerimiz gelecek” diye konuştu.

19 Mayıs ve Bafra’da bölgeye okul niteliğinde projeler

Samsun, Türkiye’nin ender ve mümbit bir üretim merkezi olduğunu söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’un ilçelerinde yen projeler hayata geçireceklerini ifade ederek sözlerine şunları ekledi: “Fuarlarımız uluslararası bir boyut kazanmaya başladı. Samsun Karadeniz Bölgesi’nin merkezi olarak Türkiye’nin yurt dışına açılan bir kapı olarak görmemiz gerekiyor. Tarladaki üretimi çuvala koyup sat dönemini artık tamamen bitirmemiz gerekiyor. Özellikle pandemi döneminde bunu çok iyi anladık. Buna yönelik çalışmalar yapıyoruz. Özellikle sebze ve meyvede nitelikli üretime doğru gidiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Bakanlığımızın imkanları ile birlikte hareket ediyoruz. 19 Mayıs ve Bafra ilçelerimizde bölgeye okul olacak projeler hayata geçireceğiz.”

Samsun Lojistik Merkezi’nde tarımsal depolar rağbet görüyor

Samsun Lojistik Merkezi’nde bulunan depolara rağbet olduğunu ve en çok tarımsal depolar olarak kullanıldığının altını çizen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Samsun olarak gerçekten bereketli topraklar üzerindeyiz. Tüm kamu kurumları ile birlikte çalışıyoruz. Samsun Gıda OSB’de yerimiz kalmadı. Buradan yer almayan firmalarımızı uyarıyoruz. Yaklaşık 1 yıl sonra bacası tütmeyen hiçbir fabrika kalmayacak. Bafra Sera OSB’de ise altyapı çalışmalarımız yılbaşından önce bitecek. Bafra Sera OSB, Türkiye’den bu işi en iyi yapabilecek olan müteşebbislerimizle buluşacak. Tarımın teknoloji ile buluşması bizim için çok önemli. Samsun Lojistik Merkezinde boş depomuz kalmadı. Depoları yapıyoruz ve çalışmaları bitmeden tekrar kira talepleri alıyoruz. Depolarımız en çok tarımsal depolama olarak kullanılıyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Samsun Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’nda bu sene İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Ankara gibi şehirle birlikte 63 firma ve 105 marka fuarda yerini aldı.

İstanbul, İzmir, Bursa, Konya ve Ankara gibi şehirlerden sektörün en önemli üreticileri, ihracatçı markaları fuarda yerini aldı. Bölgeden ve Samsun’dan da katılan firmalar var. Fuarın açılışına ise, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TÜYAP Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murioğlu, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Kötaş, kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.