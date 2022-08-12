Samsun, TEKNOFEST’le birlikte dünya standartlarında bilim merkezlerine kavuşuyor

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Basın açıklamasında Samsun’un otoparktan, otellerine kadar her anlamda hazır olduğunu dile getiren Dağlı, “TEKNOFEST Karadeniz’in ilimize kazandırdığı Vezirköprü Bilim Merkezi, Çarşamba Bilim Merkezi, Samsun Bilim Merkezi, Samsun ve Çarşamba Keşif Kampüsleri ile sosyal donatı alanlarını gençlerimizin yeni buluşma noktaları olarak projelendiriyoruz” dedi.

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için ev sahipliğine hazırlanan Samsun’da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek TEKNOFEST Karadeniz Festivali kapsamında devam eden çalışmalarla ilgili Samsun’da faaliyet gösteren yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya geldi.

Samsun’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST ile ilgili yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi veren Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Şehrimizi bugünün ve geleceğin dünyasına hazırlıyoruz. Zafer Bayramımızın yüzüncü yılı olan 30 Ağustos’ta yeni bilim merkezlerini ve keşif kampüslerini gençlerimizin hizmetine sunacağız. Her anlamda müthiş fırsatlar barındıran Samsun, gün geçtikçe potansiyelini ortaya koyuyor. TEKNOFEST gibi bir festivale ev sahipliği yapmakla birlikte şehrimiz ile ilgili aldığımız olumlu geri dönüşler bizleri gururlandırıyor. Dünyada dinamikler hızla değişiyor. Teknolojinin her sektörde olduğu günümüzde gelecek nesillerimiz için projeler geliştirmeli ve onlara destek olmalıyız. Bizler de, gençler ve çocukların yararlanabilecekleri bilim merkezleri ve keşif kampüsleriyle Samsun gibi gençlik şehrinde geleceğin bilim insanlarının yetişeceği ortamlar hazırlamak için çalışıyoruz. TEKNOFEST Karadeniz’in ilimize kazandırdığı Vezirköprü Bilim Merkezi, Çarşamba Bilim Merkezi, Samsun Bilim Merkezi, Samsun ve Çarşamba Keşif Kampüsleri ile sosyal donatı alanlarını gençlerimizin yeni buluşma noktaları olarak projelendiriyoruz” diye konuştu.

Samsun’da hummalı bir çalışma yürütüldü

Yüzbinlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan TEKNOFEST Karadeniz için tüm paydaşların titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Vali Dağlı, “Festivale Samsun’un ev sahipliği yapmasının kesinleştiği 26 Eylül tarihinden itibaren tüm detayları planladık. Çarşamba Havalimanı’nda yaklaşık 150 bin metrekarelik dev bir alanda festival için hummalı bir çalışma sürdürüldü ve katılımcılara en iyi ortamı sağlamak adına tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti gösterdi. Festival için yüzbinlerin akın edeceği şehrimizde gerek misafirlerimiz gerekse ziyaretçiler için modern ve konforlu bir ortam sunmak adına çaba gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye genelinde en çok yarışma projesini Samsun çıkardı”

Diğer yıllara göre Samsun’dan daha fazla yarışma projesinin çıktığına vurgu yapan Dağlı,“TEKNOFEST’in Samsun’da yapılmasına dair olumlu yansımalarını proje sayılarında da gördük. Geçmiş dönemlere göre Samsun, daha fazla yarışma projesi çıkardı. TEKNOFEST’e Samsun’dan 32 binin üzerinde yarışma projesi çıktı. Türkiye genelinde en çok yarışma projesini Samsun çıkardı. Bunların içerisinde ise nitelikli ve finale çıkan projeler var. Çocuklarımız önce yarışmacı sonra girişimci ve daha sonra ise sanayici oluyor. TEKNOFEST gelip geçici bir program değil. TEKNOFEST’in izleri festival bitince de devam edecek” dedi.

“Samsun’da unutulamayacak bir festival yaşanacak”

Festival özelinde fiziksel olanakların en üst seviyeye taşınacağını söyleyen Samsun Valisi Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sözlerine şunları ekledi: “Havalimanı bağlantı noktaları, alternatif yol güzergahları ve otopark alanlarına yönelik çalışmalarda sona gelindi. Yoğun bir katılımın yaşanacağını bilerek tüm senaryoları çalıştık. Fuar ve Kongre Merkezi ile Lojistik Merkezinde otopark alanları da katılımcıların hizmetinde olacak. Bu alanlara araçlarını park edecek olan ziyaretçilerimizi ring seferleriyle festival alanına taşıyacağız. T3 Vakfı Orta Karadeniz Bölgesi’nden TEKNOFEST’e gelemeyen öğrencileri festivale getirecek. Samsun’da özellikle kırsalda olup festivale gelmek isteyen çocuk ve gençlerimize yardımcı olacağız. Bununla birlikte yol güzergahlarında da çalışmaları tamamlamak üzereyiz. Misafirlerimizin, yarışmacıların ve Samsun halkının unutamayacağı keyifli bir festival yaşayacağımızı düşünüyorum.”