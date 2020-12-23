Samsun Teknopark, online panel ile girişimcileri buluşturacak

SAMSUN-DÜNYA

Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları’nın ikincisi 24-25 Aralık’ta çevrimiçi olarak argebulusmalari.samsunteknopark.com adresinden gerçekleştirilecek. Geçen sene ilki Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da gerçekleştirilen Samsun Teknopark ve Ar-Ge Buluşmaları etkinliği bu yıl pandemi sebebiyle online platforma taşındı.

Teknopark Ar-Ge Buluşmaları etkinliği ile ilgili bilgi veren Samsun Teknopark Genel Müdürü Buğra Çolak, “Etkinlik, teknopark firmalarının, teknoloji transfer ofisi buluşlarının, kuluçka girişimcilerinin ve ilimizde faaliyet gösteren Ar-Ge merkezlerinin tanıtılmasını amaçlayan bir organizasyon. Girişimcilerle tanışmak ve önemli kişilerin yer aldığı Dijitalleşen Dünyada Girişimcilik, Dijital Tarım, Yapay Zeka Teknolojileri ve Ar-Ge Merkezleri panelleri yapılacak. Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, KOSGEB Samsun Temsilciliği, Türk Standartları Enstitüsü, İŞKUR Samsun Şubesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi paydaş olarak katılım sağlayacak” diye konuştu.