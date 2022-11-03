Samsun TSO, sandık başında

SAMSUN - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Komiteleri asil ve yedek ile meclis üyeleri asil ve yedek üyeleri seçimleri bugün odanın hizmet binasında 10.00 ve 17.00 saatleri arasında yapılacak. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde seçme ve seçilmeye haiz olanlara göre hazırlanan listeler Canik ilçesinde bulunan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası binasının giriş panosunda askıya çıktı. 18-19-20 Ekim 2022 Salı, Çarşamba, Perşembe günleri 08.00-17.00 saatleri arasında asılı kalacak olan listelere itirazlar askı süresi içinde ilçe seçim kuruluna yapılacak olup ilçe seçim kurulunca iki (2) gün içinde karara bağlanacaktır. İlgili tarafından üç(3) gün içinde il seçim kuruluna itiraz ete hakkı olup il seçim kurulunca itirazlar incelenip karara bağlanacaktır. İl seçim kurulunun kararı kesindir.

Oylar akşam saat 17.00’a kadar kullanılacak

40 meslek grubuna ait kesinleşmiş listeler ise 26-27-28 Ekim 2022 Çarşamba, Perşembe ve Cuma saat 08.00-17.00 saatleri arasında Samsun Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında 3 gün süre ile askıda kalarak ilan edilecektir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası meslek grubu sayısı 40 olup, meslek komitesi 100-200 üyeden oluşan komitelerde 5 asil 5 yedek meslek komitesi üyesi, 2 asil 2 yedek meclis üyesi, 200’den fazla olan komitelerde ise 7 asil 7 meslek komitesi üyesi, 3 asil 3 yedek meclis üyesi seçilecektir. Oy pusulalarında asil ve yedek üyeler seçim listelerindeki ticari unvanları ile yazılacaktır.



Samsun Ticaret ve Sanayi Odası meslek komiteleri ve meclis üyeleri asil ve yedek üyeleri seçimi 3 Kasım 2022 Perşembe günü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacaktır. Oylar sabah 10.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında kullanılacak.

“Birlik ve beraberlik çerçevesinde Samsun adına çalışmaya devam edeceğiz”

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, önceki günlerde yaptığı açıklamada “Samsun Ticaret ve Sanayi Odası olarak 2022-2026 dönemine ilişkin Meslek Komite ve Meclis Üyesi seçimlerimizi 3 Kasım Perşembe günü sandık başına giderek gerçekleştireceğiz. Seçim süreci Odamızın kimliğine, tarihine yakışır bir şekilde yürütmek adına büyük hassasiyet gösteriyoruz. Her zaman olduğu gibi yine birlik ve beraberlik çerçevesinde Samsun adına çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin şimdiden camiamız ve şehrimiz adına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” demişti.