Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü 16 taşınmazı kiralayacak
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'nun çeşitli illerinde Hazine'ye ait olan 16 adet taşınmaz açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü Samsun'un İlkadım, Çarşamba ve Vezirköprü ile Ordu'nun Altınordu ve Ünye ilçelerinde bulunan, Hazine'ye ait olan 16 adet taşınmaz açık teklif usulü ile kiraya verilecek.
Taşınmazları ihalelerine son müracaat 25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 12.00'ye kadar yapılabilecek.