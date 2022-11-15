Samsun’da 100 bin fidan toprakla buluştu

SAMSUN (DÜNYA)

Samsun genelinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında binlerce ağaç toprakla buluştu. Ekinlik kapsamında Kavak Cezaevi yerleşkesine 3 ağaç dikilirken il genelinde ise 100 bin fidan toprakla buluşacak.

Etkinlik Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, Kavak Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim, Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilcisi Leman Özay, Samsun Üniversitesi Genç Tema Başkanı Yaren Deniz Durmuş, TEMA Vakfı Samsun Eğitim Koordinatörü Begüm Özdoğan, Av. Deniz Balıkçı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel hastane çalışanları ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Öte yandan, TEMA Vakfı Samsun İl Temsilciliği Samsun’un Atakum ilçesinde de fidan dikimi yaptı. Fidan dikimi, Atakum İlçe Temsilci ve İl Temsilci Yardımcısı Habib Alan, İl Temsilci Yardımcısı Nagihan Çağlak ve İl Temsilci Yardımcısı Bilsen Şahin, Canik İlçe Temsilcisi Özgür Ermiş başta olmak üzere Bayındır Ortaokulunun velileri, Atakum Anadolu Meslek Lisesi öğrencileri ve Lale Berkyer Yücel öğretmenin katılımıyla gerçekleşti. Fidan dikimi Orman İşletme Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile gerçekleşti.

Öğrenciler Erozyonla Mücadele Haftası etkinliklerinde buluştu

TEMA Vakfı Samsun Şubesi, Milli Ağaçlandırma gününün yanı sıra Erozyonla Mücadele Haftası nedeniyle öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Etkinlikler, ara tatil nedeniyle 5 ayrı yerde yapıldı. Etkinlikler kapsamında TEMA Vakfı Samsun İlkadım İlçe Temsilcisi Derya Keleş Korkmaz tarafından öğrencilere erozyonla ilgili sunum yapıldı.

İlkadım Yeşilyurt Demir Çelik İlkokulu, Yunus Emre Ortaokulu, İlkadım Halk Eğitim Kursu 56’lar Şubesi, Kazım Özdemir İlkokulu ve Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu, Erozyonla Mücadele Haftasıyla ilgili çeşitli çalışmalar yaptı.