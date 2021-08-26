Samsun'da 25 adet dükkan kiraya verilecek
Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Canik ilçesinin Dereler Mahallesinde bulunan 25 adet dükkan 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Canik ilçesinin Dereler Mahallesinde bulunan 25 adet dükkan 3 yıl süreyle kiraya verilecek.
İhalede artırım bedelleri aylık kira bedeli üzerinden yapılacak ve ihale şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek.
Dükkanların ihalesi 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 15.00'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak.