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Samsun'da 25 adet dükkan kiraya verilecek

Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Canik ilçesinin Dereler Mahallesinde bulunan 25 adet dükkan 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan ve Canik ilçesinin Dereler Mahallesinde bulunan 25 adet dükkan 3 yıl süreyle kiraya verilecek.

İhalede artırım bedelleri aylık kira bedeli üzerinden yapılacak ve ihale şartnamesi mesai saatlerinde Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecek.

Dükkanların ihalesi 2 Eylül 2021 Perşembe günü saat 15.00'de Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.